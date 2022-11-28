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Встановлення головної ялинки України: рішення мають ухвалити до 10 грудня

Встановлення головної ялинки України: рішення мають ухвалити до 10 грудня

Київ • УНН

 • 982774 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Рішення про встановлення у Києві головної ялинки країни КМДА має ухвалити до 10 грудня. Про це повідомив журналісту УНН президент Folk Ukraine, яка відповідає за організацію новорічних дійств Ігор Добруцький.

Цитата

На запитання, коли КМДА має ухвалити рішення щодо встановлення головної ялинки, Добруцький відповів: «До 10 грудня».

Доповнення

Спочатку в КМДА повідомляли, що питання формату міських новорічних святкувань, можливості облаштування новорічних локацій в Києві буде вирішуватися наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин в країні.

Згодом 18 листопада в КМДА зазначили, що рішення про встановлення у Києві головної ялинки країни ухвалять після консультацій із силами оборони.

24 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив, що цього року в столиці не передбачені великі святкування, але символічна ялинка обов'язково буде, і розміщення невеликих ялинок, для створення відповідного настрою, планується.

Президент Folk UkraineІ Ігор Добруцький повідомляв, що якщо у столиці не дозволять поставити головну ялинку країни, то розглядається варіант щодо встановлення її макету біля Музею історії Києва.

Є дві петиції, за та проти встановлення ялинки у столиці.

Петиція проти встановлення у Києві головної новорічної ялинки країни набрала понад шість тисяч голосів. Її має розглянути столична влада.

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