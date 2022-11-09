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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Кияни проти новорічної ялинки: петиція швидко набрала потрібну кількість голосів

Кияни проти новорічної ялинки: петиція швидко набрала потрібну кількість голосів

Київ • УНН

 • 513737 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. За добу петиція проти встановлення у Києві головної новорічної ялинки країни набрала понад шість тисяч голосів. Тепер її має розглянути столична влада, передає УНН із посиланням на сайт Київської міської ради.

Деталі

Петицію зареєстрували 8 листопада о 10:48. Станом на 10:55, 9 листопада, вона набрала 6187 підписів з 6000 необхідних.

Автор петиції – Наталія Попович. Жінка закликала не встановлювати ялинку, тому що кошти на її придбання, монтаж та обслуговування "доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи ВПО".

                         

Нагадаємо

У Департаменті культури КМДА повідомляли, що питання формату міських новорічних святкувань, можливості облаштування новорічних локацій в Києві вирішуватимуть наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин у країні.

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