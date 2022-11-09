Кияни проти новорічної ялинки: петиція швидко набрала потрібну кількість голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. За добу петиція проти встановлення у Києві головної новорічної ялинки країни набрала понад шість тисяч голосів. Тепер її має розглянути столична влада, передає УНН із посиланням на сайт Київської міської ради.
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Петицію зареєстрували 8 листопада о 10:48. Станом на 10:55, 9 листопада, вона набрала 6187 підписів з 6000 необхідних.
Автор петиції – Наталія Попович. Жінка закликала не встановлювати ялинку, тому що кошти на її придбання, монтаж та обслуговування "доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи ВПО".
Нагадаємо
У Департаменті культури КМДА повідомляли, що питання формату міських новорічних святкувань, можливості облаштування новорічних локацій в Києві вирішуватимуть наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин у країні.