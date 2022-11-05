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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Київ поки не відмовляється від новорічних святкувань: формат визначать наприкінці листопада

Київ поки не відмовляється від новорічних святкувань: формат визначать наприкінці листопада

Київ • УНН

 • 531261 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Питання формату міських новорічних святкувань, можливості облаштування новорічних локацій в Києві буде вирішуватися наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин в країні. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в Департаменті культури КМДА.

Цитата

"Враховуючи ситуацію в країні, питання щодо монтажу головної новорічної ялинки, формату міських новорічних святкувань, можливості облаштування новорічних локацій тощо буде вирішуватися наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин", - йдеться у відповіді на запит.

Додамо

росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що цього року зима в Україні буде складною, але влада працює для того, аби підготуватися до цього періоду: накопичує газ, вугілля та все необхідне. 

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