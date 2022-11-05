Київ поки не відмовляється від новорічних святкувань: формат визначать наприкінці листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Питання формату міських новорічних святкувань, можливості облаштування новорічних локацій в Києві буде вирішуватися наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин в країні. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в Департаменті культури КМДА.
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"Враховуючи ситуацію в країні, питання щодо монтажу головної новорічної ялинки, формату міських новорічних святкувань, можливості облаштування новорічних локацій тощо буде вирішуватися наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин", - йдеться у відповіді на запит.
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