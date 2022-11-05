Киев пока не отказывается от новогодних празднований: формат определят в конце ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Вопросы формата городских новогодних празднований, возможности обустройства новогодних локаций в Киеве будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств в стране. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Департаменте культуры КГГА.
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"Учитывая ситуацию в стране, вопрос монтажа главной новогодней елки, формата городских новогодних празднований, возможности обустройства новогодних локаций и т.д. будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств", - говорится в ответе на запрос.
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