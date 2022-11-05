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Киев пока не отказывается от новогодних празднований: формат определят в конце ноября

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Вопросы формата городских новогодних празднований, возможности обустройства новогодних локаций в Киеве будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств в стране. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Департаменте культуры КГГА.

Цитата

"Учитывая ситуацию в стране, вопрос монтажа главной новогодней елки, формата городских новогодних празднований, возможности обустройства новогодних локаций и т.д. будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств", - говорится в ответе на запрос.

Добавим

россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в этом году зима в Украине будет сложной, но власти работают для того, чтобы подготовиться к этому периоду: накапливает газ, уголь и все необходимое. 

Украинские Национальные Новости

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Киев

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