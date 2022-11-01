росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України – Зеленський

Цитата

“Володимир Зеленський поінформував єврокомісара про наслідки енергетичного тероризму з боку росії, яка серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС, а також про заходи, яких вживає наша держава для стабілізації роботи енергомережі”, – інформує пресслужба Офіса Президента.

Доповнення

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник адміністрації президента росії сергій кирієнко, який добре розуміється на сфері енергетики завдяки роботі в росатомі.