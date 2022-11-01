Данілов назвав головного ідеолога знищення енергооб'єктів України

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"Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник ап рф сергій кирієнко, який по роботі в росатомі добре розуміється на сфері енергетики. Україна поіменно знає, хто і за що на рф має відповісти. Ми вистоїмо, як би не було важко, а от вирок собі в цивілізованому світі кірієнко вже підписав", – написав Данілов.

Нагадаємо

31 жовтня внаслідок масованих ракетних ударів росії у декількох областях України було уражено об‘єкти енергетичної інфраструктури. Тисячі людей залишилися без електропостачання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не виправдовувати атаку рф на українську енергосистему, називаючи їх відповіддю, адже росія робить це тому, що в неї ще є ракети та бажання вбивати українців.

Окрім того, Кулеба повідомив, що 12 країн постачатимуть енергетичне обладнання в Україну для відновлення пошкодженої інфраструктури.