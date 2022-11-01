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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Данілов назвав головного ідеолога знищення енергооб'єктів України

Данілов назвав головного ідеолога знищення енергооб'єктів України

Київ • УНН

 • 20997 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник адміністрації президента росії сергій кирієнко, який добре розуміється на сфері енергетики завдяки роботі в росатомі. Про це у Twitter повідомив секретар Ради Національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає УНН.

Цитата

"Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник ап рф сергій кирієнко, який по роботі в росатомі добре розуміється на сфері енергетики. Україна поіменно знає, хто і за що на рф має відповісти. Ми вистоїмо, як би не було важко, а от вирок собі в цивілізованому світі кірієнко вже підписав", – написав Данілов.

Нагадаємо

31 жовтня внаслідок масованих ракетних ударів росії у декількох областях України було уражено об‘єкти енергетичної інфраструктури. Тисячі людей залишилися без електропостачання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не виправдовувати атаку рф на українську енергосистему, називаючи їх відповіддю, адже росія робить це тому, що в неї ще є ракети та бажання вбивати українців.

Окрім того, Кулеба повідомив, що 12 країн постачатимуть енергетичне обладнання в Україну для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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