"Не виправдовуйте ці атаки": Кулеба назвав справжню причину ранкових ударів рф

Цитата

"Чергова партія російських ракет вразила критичну інфраструктуру України. Замість того, щоб воювати на полі бою, росія воює з мирним населенням. Не виправдовуйте ці атаки, називаючи їх "відповіддю". росія робить це тому, що в неї ще є ракети та бажання вбивати українців", - написав Кулеба у Twitter.

Доповнення

З ранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. У Вінницькій, Полтавській, Львівській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю, Черкаській, Чернівецькій, Кіровоградській областях були "прильоти", удари були зокрема по критичній інфраструктурі. Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилатих ракети з понад пів сотні.

По Україні вводять екстрені відключення електроенергі після чергової масованої атаки ворога на об'єкти енергосистеми низки областей, попередили в ОП.