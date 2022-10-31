Над Україною знищили 44 крилатих ракети з понад пів сотні - Повітряні сили

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У Повітряних силах зауважили, що "о 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України".

"Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область)", - повідомили у ПС ЗСУ.

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"44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряного командування «Центр» – 18, повітряного командування «Південь» – 12, повітряного командування «Схід» – 9, повітряного командування «Захід» – 5", - наголосили у ПС ЗСУ у Телеграм.

Нагадаємо

По Україні кілька годин зранку 31 жовтня тривала повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській, Львівській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю, Черкаській, Чернівецькій, Кіровоградській областях були "прильоти", удари були зокрема по критичній інфраструктурі.

По Україні вводять екстрені відключення електроенергі після чергової масованої атаки ворога на об'єкти енергосистеми низки областей, попередили в ОП.