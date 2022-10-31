По Україні вводять екстрені відключення світла після чергової масованої атаки ворога - ОП

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"Важливо! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії! Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - написав Тимошенко у Телеграм.

Нагадаємо

По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській області були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.