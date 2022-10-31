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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 1266 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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По Україні вводять екстрені відключення світла після чергової масованої атаки ворога - ОП

По Україні вводять екстрені відключення світла після чергової масованої атаки ворога - ОП

Київ • УНН

 • 352355 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. По Україні вводять екстрені відключення електроенергії після чергової масованої атаки ворога на об'єкти енергосистеми низки областей, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.

Цитата

"Важливо! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії! Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - написав Тимошенко у Телеграм.

Нагадаємо

По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській області були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.

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