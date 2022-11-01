Що робити, якщо вимкнули світло: українцям дали поради
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Поради, як діяти у разі відключення світла, дали у Центрі стратегічних комунікацій, пише УНН.
Деталі
Так, у випадку, якщо вимкнули світло, людям радять:
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- Вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги.
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- Не використовуйте газові плити для обігріву. Є небезпека отруїтись чадним газом.
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- Якщо в домі є ліфт, переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг.
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- Навідайтеся до сусідів похилого віку і дізнайтеся, чи необхідна їм допомога.
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- Стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках.
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- Якщо ви використовуєте генератор – встановіть його поза межами приміщення і подалі від вікон.
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Також радять заздалегідь мати вдома:
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- радіоприймач та ліхтарики на батарейках
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- запас сірників, свічок і сухого спирту
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- заряджений павербанк
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- тижневий запас питної води та консервів або сублімованої їжі
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- аптечку, включаючи особисті ліки мінімум на тиждень.
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Доповнення
Внаслідок масованого ракетного терору 31 жовтня у декількох областях були уражені об‘єкти енергетичної інфраструктури. Тисячі людей опинилися без електропостачання.