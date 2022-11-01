Що робити, якщо вимкнули світло: українцям дали поради

Деталі

Так, у випадку, якщо вимкнули світло, людям радять:



Вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги.



Не використовуйте газові плити для обігріву. Є небезпека отруїтись чадним газом.



Якщо в домі є ліфт, переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг.



Навідайтеся до сусідів похилого віку і дізнайтеся, чи необхідна їм допомога.



Стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках.



Якщо ви використовуєте генератор – встановіть його поза межами приміщення і подалі від вікон.



Також радять заздалегідь мати вдома:



радіоприймач та ліхтарики на батарейках



запас сірників, свічок і сухого спирту



заряджений павербанк



тижневий запас питної води та консервів або сублімованої їжі



аптечку, включаючи особисті ліки мінімум на тиждень.



Доповнення

Внаслідок масованого ракетного терору 31 жовтня у декількох областях були уражені об‘єкти енергетичної інфраструктури. Тисячі людей опинилися без електропостачання.