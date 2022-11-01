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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Що робити, якщо вимкнули світло: українцям дали поради

Що робити, якщо вимкнули світло: українцям дали поради

Київ • УНН

 • 689915 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Поради, як діяти у разі відключення світла, дали у Центрі стратегічних комунікацій, пише УНН.

Деталі

Так, у випадку, якщо вимкнули світло, людям радять:

  • Вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги.
  • Не використовуйте газові плити для обігріву. Є небезпека отруїтись чадним газом.
  • Якщо в домі є ліфт, переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг.
  • Навідайтеся до сусідів похилого віку і дізнайтеся, чи необхідна їм допомога.
  • Стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках.
  • Якщо ви використовуєте генератор – встановіть його поза межами приміщення і подалі від вікон.

Також радять заздалегідь мати вдома:

  • радіоприймач та ліхтарики на батарейках
  • запас сірників, свічок і сухого спирту
  • заряджений павербанк
  • тижневий запас питної води та консервів або сублімованої їжі
  • аптечку, включаючи особисті ліки мінімум на тиждень.

Доповнення

Внаслідок масованого ракетного терору 31 жовтня у декількох областях були уражені об‘єкти енергетичної інфраструктури. Тисячі людей опинилися без електропостачання.

Українські Національні Новини

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