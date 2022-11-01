Что делать, если выключили свет: украинцам дали советы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Советы, как действовать в случае отключения света, дали в Центре стратегических коммуникаций, пишет УНН.
Детали
Так, в случае, если выключили свет, людям советуют:
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- Выключите из розеток электроприборы, чтобы избежать их повреждения из-за перепадов напряжения.
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- Не используйте газовые плиты для обогрева. Есть опасность отравиться угарным газом.
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- Если в доме есть лифт, убедитесь, что в нем никто не застрял.
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- Наведайтесь к соседям пожилого возраста и узнайте, необходима ли им помощь.
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- Следите за официальными сообщениями властей или ГСЧС. Если мобильная сеть не работает, найдите радио на батарейках.
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- Если вы используете генератор – установите его вне помещения и подальше от окон.
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Также советуют заранее иметь дома:
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- радиоприемник и фонарики на батарейках
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- запас спичек, свечей и сухого спирта
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- заряженный павербанк
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- недельный запас питьевой воды и консервов или сублимированной пищи
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- аптечку, включая личные лекарства минимум на неделю.
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Дополнение
В результате массированного ракетного террора 31 октября в нескольких областях были поражены объекты энергетической инфраструктуры. Тысячи людей оказались без электроснабжения.