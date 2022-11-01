Что делать, если выключили свет: украинцам дали советы

Детали

Так, в случае, если выключили свет, людям советуют:



Выключите из розеток электроприборы, чтобы избежать их повреждения из-за перепадов напряжения.



Не используйте газовые плиты для обогрева. Есть опасность отравиться угарным газом.



Если в доме есть лифт, убедитесь, что в нем никто не застрял.



Наведайтесь к соседям пожилого возраста и узнайте, необходима ли им помощь.



Следите за официальными сообщениями властей или ГСЧС. Если мобильная сеть не работает, найдите радио на батарейках.



Если вы используете генератор – установите его вне помещения и подальше от окон.



Также советуют заранее иметь дома:



радиоприемник и фонарики на батарейках



запас спичек, свечей и сухого спирта



заряженный павербанк



недельный запас питьевой воды и консервов или сублимированной пищи



аптечку, включая личные лекарства минимум на неделю.



Дополнение

В результате массированного ракетного террора 31 октября в нескольких областях были поражены объекты энергетической инфраструктуры. Тысячи людей оказались без электроснабжения.