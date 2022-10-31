Кулеба: 12 країн постачатимуть Україні енергетичне обладнання для відновлення інфраструктури

Цитата

“Ми вже домовилися про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції”, – цитує пресслужба МЗС голову відомства.

Деталі

Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже прибули в Україну, решта очікується найближчим часом.

Серед обладнання, яке отримує держава, генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше.

“Ми вдячні кожному партнеру та кожній компанії, які відгукнулися на наш терміновий запит. Україна завжди пам’ятатиме тих, хто був із нами у важку годину випробувань”, - додав глава МЗС України.

Доповнення

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що атаки на українську інфраструктуру росія спланувала тижнями раніше.

Вранці 31 жовтня російські війська знову завдали масованих ракетних ударів по інфраструктурі України. Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилатих ракети з понад півсотні. По країні ввели екстрені відключення електроенергії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не виправдовувати ранкову масовану ракетну атаку рф на енергосистему України, називаючи їх відповіддю, адже росія робить це тому, що в неї ще є ракети та бажання вбивати українців.