Атаки на інфраструктуру росія спланувала тижнями раніше – Буданов

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“російські атаки на інфраструктуру були сплановані тижнями раніше. кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, які залишаються сильними, незважаючи на всі жорстокості, заподіяні їм окупантами”, – зазначив Буданов.

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