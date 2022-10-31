Вранці 31 жовтня російські війська знову завдали масованих ракетних ударів по інфраструктурі України. По країні ввели екстрені відключення електроенергії.
Атаки на інфраструктуру росія спланувала тижнями раніше – Буданов
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що атаки на українську інфраструктуру росія спланувала тижнями раніше. Про це інформує УНН із посиланням на пресслужбу ГУР.
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“російські атаки на інфраструктуру були сплановані тижнями раніше. кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, які залишаються сильними, незважаючи на всі жорстокості, заподіяні їм окупантами”, – зазначив Буданов.
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