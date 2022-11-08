У Києві закликають не встановлювати головну ялинку країни - петиція

Петицію сьогодні зареєструвала Наталія Попович.

Цитата

"Вважаю недоречним встановлювати ялинку - витрачати кошти на її придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж. Виділенні кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи допомогу ВПО. Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки Країни", - зазначила аторка петиції.

За її словами, наразі головне свято на яке очікує кожен українець - це День Перемоги.

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Раніше

У Департаменті культури КМДА повідомляли, що питання формату міських новорічних святкувань, можливості облаштування новорічних локацій в Києві буде вирішуватися наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин в країні.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що цього року зима в Україні буде складною, але влада працює для того, аби підготуватися до цього періоду: накопичує газ, вугілля та все необхідне.