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У Києві закликають не встановлювати головну ялинку країни - петиція

У Києві закликають не встановлювати головну ялинку країни - петиція

Київ • УНН

 • 291638 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кияни пропонують цього року обійтися без встановлення головної ялинки країни, а кошти на її придбання та монтаж - витратити на допомогу ЗСУ чи ВПО. Відповідна петиція зареєстрована на сайті КМДА, передає УНН.

Петицію сьогодні зареєструвала Наталія Попович.

Цитата

"Вважаю недоречним встановлювати ялинку - витрачати кошти на її придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж. Виділенні кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи допомогу ВПО. Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки Країни", - зазначила аторка петиції.

За її словами, наразі головне свято на яке очікує кожен українець - це День Перемоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Альтернатива є: у Folk Ukraine готові до відмови влади від головної ялинки країни

Раніше

У Департаменті культури КМДА повідомляли, що питання формату міських новорічних святкувань, можливості облаштування новорічних локацій в Києві буде вирішуватися наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин в країні.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що цього року зима в Україні буде складною, але влада працює для того, аби підготуватися до цього періоду: накопичує газ, вугілля та все необхідне.

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