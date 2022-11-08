Альтернатива є: у Folk Ukraine готові до відмови влади від головної ялинки країни

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"Буде ще один варіант, що якщо ялинки зовсім не буде, то відкриваємо нову традицію, і біля Музею історії Києва ми поставимо зменшену головну ялинку, тобто її макет, як фотозона. Вона матиме висоту 3-3,5 метра і в діаметрі 5», - розповів Добруцький.

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За його словами, тепер традиційно Музей історії Києва буде збирати макети всіх ялинок напередодні свят.

«Тобто, поки ми ще не зробили головну ялинку країни, то її прототип вже буде стояти біля Музею історії Києва, і всі, хто хотіли б побачити, як вона буде виглядати саме через два тижні, на Святого Миколая, зможуть побачити, яка ялинка затверджена художньою радою міської адміністрації. Це започаткуємо в цьому році й буде назавжди. І далі всі ці ялинки передаються в дар музею, і вони раз в 10 років будуть виставляти у своїх залах 10 найкращих ялинок, за 10 років одна серія, друга», - сказав Добруцький.

Раніше

У Департаменті культури КМДА повідомляли, що питання формату міських новорічних святкувань, можливості облаштування новорічних локацій в Києві буде вирішуватися наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин в країні.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що цього року зима в Україні буде складною, але влада працює для того, аби підготуватися до цього періоду: накопичує газ, вугілля та все необхідне.