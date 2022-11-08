Альтернатива есть: в Folk Ukraine готовы к отказу властей от главной елки страны

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"Будет еще один вариант, что если елки совсем не будет, то открываем новую традицию, и возле Музея истории Киева мы поставим уменьшенную главную елку, то есть ее макет, как фотозона. Она будет высотой 3-3,5 метра и в диаметре 5", - рассказал Добруцкий.

Детали

По его словам, теперь традиционно Музей истории Киева будет собирать макеты всех елок в преддверии праздников.

"То есть, пока мы еще не сделали главную елку страны, ее прототип уже будет стоять возле Музея истории Киева, и все, кто хотели бы увидеть, как она будет выглядеть именно через две недели, на Святого Николая, смогут увидеть, какая елка утверждена художественным советом городской администрации. Это положим начало в этом году и будет навсегда. И дальше все эти елки передаются в дар музею, и они раз в 10 лет будут выставлять в своих залах 10 лучших елок, за 10 лет одна серия, вторая", – сказал Добруцкий.

Ранее

В Департаменте культуры КГГА сообщали, что вопрос формата городских новогодних празднований, возможности обустройства новогодних локаций в Киеве будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств в стране.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в этом году зима в Украине будет сложной, но власть работает для того, чтобы подготовиться к этому периоду: накапливает газ, уголь и все необходимое.