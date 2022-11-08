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Альтернатива есть: в Folk Ukraine готовы к отказу властей от главной елки страны

Альтернатива есть: в Folk Ukraine готовы к отказу властей от главной елки страны

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Если в столице не разрешат поставить главную елку страны, то рассматривается вариант установки ее макета возле Музея истории Киева. Об этом сообщил журналисту УНН президент Folk Ukraine, отвечающий за организацию новогодних действ, Игорь Добруцкий.

Цитата

"Будет еще один вариант, что если елки совсем не будет, то открываем новую традицию, и возле Музея истории Киева мы поставим уменьшенную главную елку, то есть ее макет, как фотозона. Она будет высотой 3-3,5 метра и в диаметре 5", - рассказал Добруцкий.

Детали

По его словам, теперь традиционно Музей истории Киева будет собирать макеты всех елок в преддверии праздников.

"То есть, пока мы еще не сделали главную елку страны, ее прототип уже будет стоять возле Музея истории Киева, и все, кто хотели бы увидеть, как она будет выглядеть именно через две недели, на Святого Николая, смогут увидеть, какая елка утверждена художественным советом городской администрации. Это положим начало в этом году и будет навсегда. И дальше все эти елки передаются в дар музею, и они раз в 10 лет будут выставлять в своих залах 10 лучших елок, за 10 лет одна серия, вторая", – сказал Добруцкий.

Ранее

В Департаменте культуры КГГА сообщали, что вопрос формата городских новогодних празднований, возможности обустройства новогодних локаций в Киеве будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств в стране.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в этом году зима в Украине будет сложной, но власть работает для того, чтобы подготовиться к этому периоду: накапливает газ, уголь и все необходимое.

Украинские Национальные Новости

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