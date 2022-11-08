В Киеве призывают не устанавливать главную елку страны - петиция

Петицию сегодня зарегистрировала Наталья Попович.

Цитата

"Считаю неуместным устанавливать елку – тратить средства на ее приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж. Выделенные средства уместнее потратить на помощь ВСУ или помощь ВПЛ. Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома, а мы как сознательные жители столицы в то же время можем в этом году обойтись без установления главной елки страны", - отметила петиция.

По ее словам, сейчас главный праздник, которого ожидает каждый украинец, - это День Победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Альтернатива есть: у Folk Ukraine готовы к отказу власти от главной елки страны

Ранее

В Департаменте культуры КГГА сообщали, что вопрос формата городских новогодних празднований, возможности обустройства новогодних локаций в Киеве будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств в стране.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в этом году зима в Украине будет сложной, но власти работают для того, чтобы подготовиться к этому периоду: накапливают газ, уголь и все необходимое.