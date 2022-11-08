В Киеве призывают не устанавливать главную елку страны - петиция
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Киевляне предлагают в этом году обойтись без установки главной елки страны, а средства на ее приобретение и монтаж – потратить на помощь ВСУ или ВПЛ. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте КГГА, передает УНН.
Петицию сегодня зарегистрировала Наталья Попович.
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"Считаю неуместным устанавливать елку – тратить средства на ее приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж. Выделенные средства уместнее потратить на помощь ВСУ или помощь ВПЛ. Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома, а мы как сознательные жители столицы в то же время можем в этом году обойтись без установления главной елки страны", - отметила петиция.
По ее словам, сейчас главный праздник, которого ожидает каждый украинец, - это День Победы.
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Ранее
В Департаменте культуры КГГА сообщали, что вопрос формата городских новогодних празднований, возможности обустройства новогодних локаций в Киеве будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств в стране.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский сообщал, что в этом году зима в Украине будет сложной, но власти работают для того, чтобы подготовиться к этому периоду: накапливают газ, уголь и все необходимое.