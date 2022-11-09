Киевляне против новогодней елки: петиция быстро набрала нужное количество голосов

Детали

Петицию зарегистрировали 8 ноября в 10.48. По состоянию на 10:55, 9 ноября, она набрала 6187 подписей из 6000 необходимых.

Автор петиции – Наталья Попович. Женщина призвала не устанавливать елку, потому что средства на ее приобретение, монтаж и обслуживание "уместнее потратить на помощь ВСУ или ВПЛ".

Напомним

В Департаменте культуры КГГА сообщали, что вопрос формата городских новогодних празднований, возможности обустройства новогодних локаций в Киеве будут решать в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств в стране.