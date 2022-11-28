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Установка главной елки Украины: решение должно быть принято до 10 декабря

Установка главной елки Украины: решение должно быть принято до 10 декабря

Киев • УНН

 • 982772 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Решение об установке в Киеве главной елки страны КГГА должно быть принято до 10 декабря. Об этом сообщил журналисту УНН президент Folk Ukraine, отвечающий за организацию новогодних действ Игорь Добруцкий.

Цитата

На вопрос, когда КГГА примет решение об установлении главной елки, Добруцкий ответил: «До 10 декабря».

Дополнение

Сначала в КГГА сообщали, что вопрос формата городских новогодних празднований, возможности обустройства новогодних локаций в Киеве будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств в стране.

Впоследствии 18 ноября в КГГА отметили, что решение об установлении в Киеве главной елки страны будет принято после консультаций с силами обороны.

24 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в этом году в столице не предусмотрены большие празднования, но символическая елка обязательно будет, и размещение небольших елок, для создания соответствующего настроения, планируется.

Президент Folk UkraineИ Игорь Добруцкий сообщал, что если в столице не разрешат поставить главную елку страны, то рассматривается вариант установления ее макета возле Музея истории Киева.

Есть две петиции, за и против установки елки в столице.

Петиция против установления в Киеве главной новогодней елки страны набрала более шести тысяч голосов. Ее должна рассмотреть столичная власть.

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