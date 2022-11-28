Установка главной елки Украины: решение должно быть принято до 10 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Решение об установке в Киеве главной елки страны КГГА должно быть принято до 10 декабря. Об этом сообщил журналисту УНН президент Folk Ukraine, отвечающий за организацию новогодних действ Игорь Добруцкий.
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На вопрос, когда КГГА примет решение об установлении главной елки, Добруцкий ответил: «До 10 декабря».
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Сначала в КГГА сообщали, что вопрос формата городских новогодних празднований, возможности обустройства новогодних локаций в Киеве будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств в стране.
Впоследствии 18 ноября в КГГА отметили, что решение об установлении в Киеве главной елки страны будет принято после консультаций с силами обороны.
24 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в этом году в столице не предусмотрены большие празднования, но символическая елка обязательно будет, и размещение небольших елок, для создания соответствующего настроения, планируется.
Президент Folk UkraineИ Игорь Добруцкий сообщал, что если в столице не разрешат поставить главную елку страны, то рассматривается вариант установления ее макета возле Музея истории Киева.
Есть две петиции, за и против установки елки в столице.
Петиция против установления в Киеве главной новогодней елки страны набрала более шести тысяч голосов. Ее должна рассмотреть столичная власть.