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Встановлення головної ялинки України: рішення ухвалять після консультацій із силами оборони

Встановлення головної ялинки України: рішення ухвалять після консультацій із силами оборони

Київ • УНН

 • 406052 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Рішення про встановлення у Києві головної ялинки країни ухвалять після консультацій із силами оборони. Про це повідомили у КМДА, відповідаючи на петицію киян щодо недоречності новорічної ялинки під час війни, передає УНН.

Деталі

Як зазначили, комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій рекомендувала профільним департаментам врахувати всі пропозиції щодо невикористання бюджетних коштів, дотримання заходів безпеки та заощадження електроенергії, але не підтримала пропозицію не встановлювати ялинку.

"Рішення про встановлення головної новорічної ялинки країни будуть ухвалювати за підсумками консультацій із командуванням угруповання сил і засобів оборони міста Києва", – ідеться у повідомленні.

Якщо після консультацій із військовими, ялинку вирішать встановлювати, бюджетні кошти на це не витрачатимуть, заявили в КМДА.

"Меценати та соціально відповідальний бізнес звернулися до міста із пропозицією допомогти у встановленні та оформленні ялинки. У разі, якщо ялинку таки встановлюватимуть, місто разом із правоохоронцями подбає про заходи безпеки", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

За добу петиція проти встановлення у Києві головної новорічної ялинки країни набрала понад шість тисяч голосів.

Українські Національні Новини

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