Установка главной елки Украины: решение примут после консультаций с силами обороны

Детали

Как отметили, комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций рекомендовала профильным департаментам учесть все предложения по неиспользованию бюджетных средств, соблюдению мер безопасности и экономии электроэнергии, но не поддержала предложение не устанавливать елку.

"Решение об установлении главной новогодней елки страны будут принимать по итогам консультаций с командованием группировки сил и средств обороны города Киева", – говорится в сообщении.

Если после консультаций с военными, елку решат устанавливать, бюджетные средства на это не будут тратить, заявили в КГГА.

"Меценаты и социально ответственный бизнес обратились к городу с предложением помочь в установке и оформлении елки. В случае, если елку будут устанавливать, город вместе с правоохранителями позаботится о мерах безопасности", – говорится в сообщении.

Напомним

За сутки петиция против установки в Киеве главной новогодней елки страны набрала более шести тысяч голосов.