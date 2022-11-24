Символічна ялинка обов'язково буде - Кличко

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«Святкувань великих, звичайно, не буде. Але потрібен святковий настрій, зокрема і для великої кількості дітей, які перебувають у Києві. Символічні ялинки за небюджетні кошти будуть. Бізнес висловив бажання поставити ялинки в ключових районах нашого міста, і ми пішли назустріч, враховуючи те, що ми боремося і за те, аби був гарний настрій у дітей. Хлопці на передовій роблять все, щоб країна жила, щоб були маленькі позитивні емоції, попри складну ситуацію», – повідомив Кличко.

Щодо головної ялинки на Софіївській площі, то столичний мер зазначив, що вона буде. Проте, він закликав все ж таки відзначати свята вдома, у родинному колі.

«Якщо можна її так назвати - "головною"... Але ми зараз не будемо робити, як раніше - "найвища" і "найкрасивіша". Символічна ялинка обов'язково буде. Я звертаюсь до кожного: святкувати ці свята треба в сімейному колі, вдома. Проте ялинки будуть знаходить в ключових місцях в районах нашого міста і на Софійській площі», – зазначив Кличко.

Нагадаємо

У школах Києва зимові канікули триватимуть з 26 грудня 2022 року до 27 січня 2023 року.