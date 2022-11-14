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Зимові канікули для київських школярів триватимуть місяць

Зимові канікули для київських школярів триватимуть місяць

Київ • УНН

 • 568659 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У школах Києва зимові канікули триватимуть з 26 грудня 2022 року до 27 січня 2023 року. Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

"Зимові канікули в столичних школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року", – повідомив Кличко.

Деталі

За словами мера, під час канікул школи опалюватимуть мінімально. Вчителі на цей час за бажанням можуть піти в оплачувану відпустку.

У разі надзвичайної ситуації в місті частину шкіл використовуватимуть як пункти обігріву.

Навчальний рік для столичних школярів триватиме до 1 липня.

Нагадаємо

З навчальних програм комунальних шкіл та дитячих садків Києва повністю приберуть російську мову.

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