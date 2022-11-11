У Києві повністю виключать російську мову з навчальних програм комунальних шкіл та дитсадків

"За" проголосували 64 депутати.

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"У столиці повністю виключили російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти", - йдеться у повідомленні.

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За словами депутата Київської міської ради, голови освітньої постійної комісії Вадима Васильчука, в умовах війни з російською федерацією недоцільно та неправильно проведення навчального процесу та вивчення російської мови в комунальних школах і дитсадках Києва.

«Очільники рф неодноразово заявляли, що «росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова». У зв’язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора. Мова має значення, і в час війни – це питання національної безпеки», – зазначив Васильчук.

Депутат додав, що проєктом рішення передбачено здійснення організаційно-правових дій, які направлені на перехід груп та класів з російської на державну мову.