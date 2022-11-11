У Києві повністю виключать російську мову з навчальних програм комунальних шкіл та дитсадків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Києві повністю виключать російську мову з навчальних програм комунальних шкіл та дитячих садків. Таке рішення було ухвалено 10 листопада на пленарному засіданні сесії Київської міської ради, пише УНН.
"За" проголосували 64 депутати.
Цитата
"У столиці повністю виключили російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За словами депутата Київської міської ради, голови освітньої постійної комісії Вадима Васильчука, в умовах війни з російською федерацією недоцільно та неправильно проведення навчального процесу та вивчення російської мови в комунальних школах і дитсадках Києва.
«Очільники рф неодноразово заявляли, що «росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова». У зв’язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора. Мова має значення, і в час війни – це питання національної безпеки», – зазначив Васильчук.
Депутат додав, що проєктом рішення передбачено здійснення організаційно-правових дій, які направлені на перехід груп та класів з російської на державну мову.