В Киеве полностью исключат русский язык из учебных программ коммунальных школ и детсадов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве полностью исключат русский язык из учебных программ коммунальных школ и детских садов. Такое решение было принято 10 ноября на пленарном заседании сессии Киевского городского совета, пишет УНН.
"За" проголосовали 64 депутата.
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"В столице полностью исключили русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования", - говорится в сообщении.
Детали
По словам депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по образованию Вадима Васильчука, в условиях войны с российской федерацией нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в коммунальных школах и детсадах Киева.
«Руководители рф неоднократно заявляли, что «россия уходит настолько далеко, как далеко распространен русский язык». В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора. Язык имеет значение, и во время войны – это вопрос национальной безопасности», – отметил Васильчук.
Депутат добавил, что проектом решения предусмотрено осуществление организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык.