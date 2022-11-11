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В Киеве полностью исключат русский язык из учебных программ коммунальных школ и детсадов

В Киеве полностью исключат русский язык из учебных программ коммунальных школ и детсадов

Киев • УНН

 • 525411 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве полностью исключат русский язык из учебных программ коммунальных школ и детских садов. Такое решение было принято 10 ноября на пленарном заседании сессии Киевского городского совета, пишет УНН.

"За" проголосовали 64 депутата. 

Цитата

"В столице полностью исключили русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования", - говорится в сообщении.

Детали

По словам депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по образованию Вадима Васильчука, в условиях войны с российской федерацией нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в коммунальных школах и детсадах Киева.

«Руководители рф неоднократно заявляли, что «россия уходит настолько далеко, как далеко распространен русский язык». В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора. Язык имеет значение, и во время войны – это вопрос национальной безопасности», – отметил Васильчук.

Депутат добавил, что проектом решения предусмотрено осуществление организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык.

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