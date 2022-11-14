Зимние каникулы для киевских школьников продлятся месяц

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"Зимние каникулы в столичных школах начнутся по графику – с 26 декабря 2022 года. Но продлятся месяц – по 27 января 2023 года", – сообщил Кличко.

Детали

По словам мэра, во время каникул школы будут отапливаться минимально. Учителя на это время по желанию могут уйти в оплачиваемый отпуск.

В случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будут использовать как пункты обогрева.

Учебный год для столичных школьников продлится до 1 июля.

Напомним

Из учебных программ коммунальных школ и детских садов Киева полностью уберут русский язык.