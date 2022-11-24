Символическая елка обязательно будет - Кличко

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«Празднований больших, конечно, не будет. Но нужно праздничное настроение, в том числе и для большого количества детей, которые находятся в Киеве. Символические елки за внебюджетные средства будут. Бизнес выразил желание поставить елки в ключевых районах нашего города, и мы пошли навстречу, учитывая то, что мы боремся и за то, чтобы было хорошее настроение у детей. Ребята на передовой делают все, чтобы страна жила, чтобы были маленькие положительные эмоции, несмотря на сложную ситуацию», – сообщил Кличко.

Относительно главной елки на Софиевской площади, то столичный мэр отметил, что она будет. Тем не менее, он призвал все же отмечать праздники дома, в кругу семьи.

«Если можно ее так назвать - "главной"... Но мы сейчас не будем делать, как раньше - "самая высокая" и "самая красивая". Символическая елка обязательно будет. Я обращаюсь к каждому: праздновать эти праздники нужно в семейном кругу, дома. Однако елки будут находить в ключевых местах в районах нашего города и на Софийской площади», – отметил Кличко.

Напомним

В школах Киева зимние каникулы продлятся с 26 декабря 2022 года по 27 января 2023 года.