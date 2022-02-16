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Всеукраїнська екологічна ліга: без ремонту Хаджибейської дамби та запуску “Глибоководного випуску” на Одещину очікує техногенна катастрофа

Всеукраїнська екологічна ліга: без ремонту Хаджибейської дамби та запуску “Глибоководного випуску” на Одещину очікує техногенна катастрофа

Київ • УНН

 • 38574 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Без ремонту Хаджибейської дамби та запуску проекту “Глибоководний випуск” на Одеський регіон очікує техногенна катастрофа. Про це у відповідь на запит журналістів УНН заявили у Всеукраїнській екологічній лізі.

Цитата:

“На даний момент екологічний стан Чорного моря є незадовільний. (...) Метою "Глибоководного випуску“ є припинення скидання неочищених стоків у Чорне море, а також випуск очищених стоків на гарантовану безпечну відстань 16 м. (...) Відсутність системи відводу стічних вод підвищує ризики прориву дамби на Хаджибейському лимані, як наслідок може відбутися підтоплення навколишніх територій та спричинити техногенну катастрофу. Введення проекту в експлуатацію мало б покращити якість морської води в Чорному морі та розв’язати проблему переповнення Хаджибейського лиману”, — пояснили у Всеукраїнській екологічній лізі.

Там наголосили — наразі Хаджибейська дамба перебуває в аварійному стані, а проект “Глибоководний випуск” з плином часу (більше ніж 10 років — ред.) досі не працює. Під загрозою перебуває низка важливих об’єктів інфраструктури та промисловості.

“На даний момент Хаджибейська дамба перебуває в аварійному стані. (... ) У разі прориву Хаджибейської дамби на регіон очікує техногенна катастрофа. Під загрозу підтоплення потрапляють важливі об’єкти інфраструктури та промисловості: залізнична гілка, понад 50 підприємств та організацій, у тому числі нафтопереробні підприємства, Одеська ТЕЦ, ТОВ "Інфокс“, СБО "Північна“ з мулистими полями, навчальні заклади, пологовий будинок і Центр сімейної медицини”, — заявили у Всеукраїнській екологічній лізі.

Нагадаємо

Влітку 2011 року група компаній ексдепутата одеської міськради Руслана Тарпана “Incor Group” оголосила про початок робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4,5 кілометри від станції біологічної очистки “Північна” в Одеську затоку. Проект назвали “Глибоководний випуск”.

Його генеральним підрядником виступило ПП “Ремерцентр”, афільоване з Тарпаном. На роботи уряд виділив 600 млн гривень.

Пізніше Одеська обласна прокуратура встановила, що на будівництві “Глибоководного випуску” шляхом знищення цін та обсягів робіт компанії Тарпана привласнили сотні мільйонів гривень. Сам він отримав статус головного підозрюваного і втік з України. Згодом Тарпана оголосили у всеукраїнський розшук. А наприкінці минулого року — у міжнародний розшук.

У грудні 2021 року Одеська обласна прокуратура домоглася обрання Тарпану запобіжного заходу у вигляді заочного арешту. Тепер йому загрожує екстрадиція в Україну. За даними слідства, підозрюваний може переховуватися в ОАЕ чи Болгарії, не виключено, що і в Росії, яку він відвідував особисто принаймні влітку 2021 року.

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