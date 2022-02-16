Всеукраинская экологическая лига: без ремонта Хаджибейской дамбы и запуска "Глубоководного выпуска" Одесскую область ожидает техногенная катастрофа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Без ремонта Хаджибейской дамбы и запуска проекта “Глубоководный выпуск” Одесский регион ожидает техногенная катастрофа. Об этом в ответ на запрос журналистов УНН заявили во Всеукраинской экологической лиге.
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“На данный момент экологическое состояние Черного моря является неудовлетворительным. (...) Целью "Глубоководного выпуска“ является прекращение сброса неочищенных стоков в Черное море, а также выпуск очищенных стоков на гарантированно безопасное расстояние 16 м. (...) Отсутствие системы отвода сточных вод повышает риски прорыва дамбы на Хаджибейском лимане, как следствие может произойти подтопление окружающих территорий и вызвать техногенную катастрофу. Ввод проекта в эксплуатацию должен улучшить качество морской воды в Черном море и решить проблему переполнения Хаджибейского лимана”, — пояснили во Всеукраинской экологической лиге.
Там отметили — сейчас Хаджибейская дамба находится в аварийном состоянии, а проект “Глубоководный выпуск” с течением времени (более 10 лет — ред.) до сих пор не работает. Под угрозой находится ряд важных объектов инфраструктуры и промышленности.
"На данный момент Хаджибейская дамба находится в аварийном состоянии. (...) В случае прорыва Хаджибейской дамбы регион ожидает техногенная катастрофа. Под угрозу подтопления попадают важные объекты инфраструктуры и промышленности: железнодорожная ветка, более 50 предприятий и организаций, в том числе нефтеперерабатывающие предприятия, Одесская ТЭЦ, ООО "Инфокс“, СБО "Северная“ с илистыми полями, учебные заведения, родильный дом и Центр семейной медицины”, — заявили во Всеукраинской экологической лиге.
Напомним
Летом 2011 года группа компаний экс-депутата Одесского горсовета Руслана Тарпана “Incor Group” объявила о начале работ по строительству трубопровода длиной 4,5 километра от станции биологической очистки “Северная” в Одесский залив. Проект назвали “Глубоководный выпуск”.
Его генеральным подрядчиком выступило ЧП “Ремерцентр”, аффилированное с Тарпаном. На работы правительство выделило 600 млн гривен.
Позднее Одесская областная прокуратура установила, что на строительстве “Глубоководного выпуска” путем уничтожения цен и объемов работ компании Тарпана присвоили сотни миллионов гривен. Сам он получил статус главного подозреваемого и сбежал из Украины. Впоследствии Тарпана объявили во всеукраинский розыск. А в конце прошлого года - в международный розыск.
В декабре 2021 года Одесская областная прокуратура добилась избрания Тарпану меры пресечения в виде заочного ареста. Теперь ему грозит экстрадиция в Украину. По данным следствия, подозреваемый может скрываться в ОАЭ или Болгарии, не исключено, что и в России, которую он посещал лично по крайней мере летом 2021 года.