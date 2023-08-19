Всесвітній день лінощів, День медичного транспорту. Що ще можна відзначити 20 серпня

Тоді у промисловому колумбійському місті Ітагуі проходив торгівельно-промисловий фестиваль. Працівникам місцевих підприємств дали можливість гарно відпочити. А згодом у країні виник спонтанний рух за право людей лінуватися.

Ідею мати особливий день, який символізуватиме лінощі та неробство, поступово підхопили і в інших країнах світу.

Цікаво, що багато відомих людей, зокрема, таких як Чарльз Дарвін, Альберт Ейнштейн, Вінстон Черчилль у житті вважалися ледарями.

Є таке поняття як сезонна лінь — коли людина не може сконцентруватися на роботі у певні пори року.

Неробство у чоловіків проявляється в 5 разів частіше, ніж у жінок.

Досить часто причиною ліні людей на робочому місті є безглузді або не чіткі вказівки від керівництва.

Також 20 серпня — це День медичного транспорту.

Першим медичним транспортом стали звичайні карети, запряжені конями. Їх у 1783 році запровадив головний хірург армії Наполеона Бонапарта Домінік Жан Ларрей. Він вважав, що поранених бійців треба евакуювати під час битви, а не після неї — це дозволить зберегти більше життів.

З розвитком технологій змінювався і медичний транспорт. Тепер це не тільки автомобілі, але й вертольоти, літаки та інші види транспорту.

Ще сьогодні відзначається День москітів. Подія запроваджена на честь британського лікаря, лауреата Нобелівської премії Рональда Росса, який довів, що москіти можуть переносити малярію від хворої людини до здорової.

За церковним каландрам 20 серпня — День пам’яті преподобного Пимена.

Пимен народився в ХІ столітті, і був дуже хворобливим. Батьки привезли його до Києво-Печерської Лаври, аби вимолити здоров’я для своєї дитини.

Хлопець сам собі здоров’я не просив, а вирішив залишитися у Лаврі та став ченцем. Вважається, що він прожив ще 20 років, а за три дні до смерті навіть повністю одужав.

Також сьогодні День пам’яті старозавітного пророка Самуїла

Самуїл жив більш ніж за тисячі років до народження Ісуса Христа. Своє перше пророцтво зробив у 12 років. Згодом до самої смерті став верховним суддею ізраїльського народу.

У 406 році мощі Самуїла були перенесені до Константинополя.

Іменини 20 серпня святкують Олександр, Антоній, Афанасій, Василь, Михайло, Феодосій.