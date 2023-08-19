Всесвітній день лінощів, День медичного транспорту. Що ще можна відзначити 20 серпня

ukru
29 березня, 17:57 • 273827 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 367320 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 303876 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338824 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 303661 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221320 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205907 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165068 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536856 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175535 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
96 %
744 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

30 березня, 17:18 • 41251 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 47729 перегляди
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 33893 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 35340 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 25300 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394047 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536857 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570121 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567114 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466924 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205629 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 367326 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175590 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166449 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137330 перегляди
Актуальне
Всесвітній день лінощів, День медичного транспорту. Що ще можна відзначити 20 серпня

Всесвітній день лінощів, День медичного транспорту. Що ще можна відзначити 20 серпня

Київ • УНН

 • 1803492 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Сьогодні, 20 серпня, відзначається Всесвітній день лінощів. Подія виникла у 1984 році у Колумбії, і поступово стала популярною у багатьох країнах світу, пише УНН.

Тоді у промисловому колумбійському місті Ітагуі проходив торгівельно-промисловий фестиваль. Працівникам місцевих підприємств дали можливість гарно відпочити. А згодом у країні виник спонтанний рух за право людей лінуватися.

Ідею мати особливий день, який символізуватиме лінощі та неробство, поступово підхопили і в інших країнах світу.

Цікаво, що багато відомих людей, зокрема, таких як Чарльз Дарвін, Альберт Ейнштейн, Вінстон Черчилль у житті вважалися ледарями.

Є таке поняття як сезонна лінь — коли людина не може сконцентруватися на роботі у певні пори року.

Неробство у чоловіків проявляється в 5 разів частіше, ніж у жінок.

Досить часто причиною ліні людей на робочому місті є безглузді або не чіткі вказівки від керівництва.

Також 20 серпня — це День медичного транспорту.

Першим медичним транспортом стали звичайні карети, запряжені конями. Їх у 1783 році запровадив головний хірург армії Наполеона Бонапарта Домінік Жан Ларрей. Він вважав, що поранених бійців треба евакуювати під час битви, а не після неї — це дозволить зберегти більше життів.

З розвитком технологій змінювався і медичний транспорт. Тепер це не тільки автомобілі, але й вертольоти, літаки та інші види транспорту.

Ще сьогодні відзначається День москітів. Подія запроваджена на честь британського лікаря, лауреата Нобелівської премії Рональда Росса, який довів, що москіти можуть переносити малярію від хворої людини до здорової.

За церковним каландрам 20 серпня — День пам’яті преподобного Пимена.

Пимен народився в ХІ столітті, і був дуже хворобливим. Батьки привезли його до Києво-Печерської Лаври, аби вимолити здоров’я для своєї дитини.

Хлопець сам собі здоров’я не просив, а вирішив залишитися у Лаврі та став ченцем. Вважається, що він прожив ще 20 років, а за три дні до смерті навіть повністю одужав.

Також сьогодні День пам’яті старозавітного пророка Самуїла
Самуїл жив більш ніж за тисячі років до народження Ісуса Христа. Своє перше пророцтво зробив у 12 років. Згодом до самої смерті став верховним суддею ізраїльського народу.

У 406 році мощі Самуїла були перенесені до Константинополя.

Іменини 20 серпня святкують Олександр, Антоній, Афанасій, Василь, Михайло, Феодосій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Tesla
$263.83
Brent
$72.50
Bitcoin
$81,920.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.81
Ethereum
$1,812.27