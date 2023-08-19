Всемирный день лени, День медицинского транспорта. Что еще можно отметить 20 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Сегодня, 20 августа, отмечается Всемирный день лени. Событие возникло в 1984 году в Колумбии, и постепенно стало популярным во многих странах мира, пишет УНН.
Тогда в промышленном колумбийском городе Итагуи проходил торгово-промышленный фестиваль. Работникам местных предприятий дали возможность хорошо отдохнуть. А впоследствии в стране возникло спонтанное движение за право людей лениться.
Идею иметь особый день, символизирующий лень и безделье, постепенно подхватили и в других странах мира.
Интересно, что многие известные люди, в частности, такие как Чарльз Дарвин, Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль в жизни считались лентяями.
Есть такое понятие как сезонная лень — когда человек не может сконцентрироваться на работе в определенные времена года.
Безделье у мужчин проявляется в 5 раз чаще, чем у женщин.
Довольно часто причиной лени людей на рабочем месте являются бессмысленные или не четкие указания от руководства.
Также 20 августа — это День медицинского транспорта.
Первым медицинским транспортом стали обычные кареты, запряженные лошадьми. Их в 1783 году ввел главный хирург армии Наполеона Бонапарта Доминик Жан Ларрей. Он считал, что раненых бойцов надо эвакуировать во время битвы, а не после нее — это позволит сохранить больше жизней.
С развитием технологий менялся и медицинский транспорт. Теперь это не только автомобили, но и вертолеты, самолеты и другие виды транспорта.
Еще сегодня отмечается День москитов. Событие введено в честь британского врача, лауреата Нобелевской премии Рональда Росса, который доказал, что москиты могут переносить малярию от больного человека к здоровому.
По церковным каландрам 20 августа — День памяти преподобного Пимена.
Пимен родился в ХІ веке, и был очень болезненным. Родители привезли его в Киево-Печерскую Лавру, чтобы вымолить здоровье для своего ребенка.
Парень сам себе здоровья не просил, а решил остаться в Лавре и стал монахом. Считается, что он прожил еще 20 лет, а за три дня до смерти даже полностью выздоровел.
Также сегодня День памяти ветхозаветного пророка Самуила
Самуил жил более чем за тысячи лет до рождения Иисуса Христа. Свое первое пророчество сделал в 12 лет. Впоследствии до самой смерти стал верховным судьей израильского народа.
В 406 году мощи Самуила были перенесены в Константинополь.
Именины 20 августа празднуют Александр, Антоний, Афанасий, Василий, Михаил, Феодосий.