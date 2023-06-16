Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою, День крокодила. Що ще можна відзначити 17 червня

За різними даними на Землі щороку безповоротно втрачається близько 12 мільйонів гектарів земельних ділянок. Це разом з посухами призводить до втрат сільськогосподарської продукції більше ніж на 40 мільярдів доларів кожного року. В Африці за останні 40 років жертвами посух стали більше мільйона чоловік.

Майже 60% земель в Україні уражені ерозією.

Метою Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням і посухою є підвищення обізнаності суспільства про втрату земель і ґрунтів, об’єднання людей та урядів для розв’язання екологічної проблеми шляхом охорони землі, збільшення родючості ґрунтів та економії енергетичних ресурсів.

17 червня відзначається Всесвітній день сміттяра, ініціатором якого став власник компанії з переробки відходів Джон Арвуд. Аби привернути увагу суспільства до важкої праці людей, які підтримують чистоту у населених пунктах, він у 2011 році вперше організував та профінансував це свято.

Сьогодні ще й Всесвітній день крокодила. Був започаткований у 2017 році Коаліцією з вивчення крокодилів з метою привернення уваги до проблеми зникнення крокодилів та алігаторів на планеті через урбанізацію, протизаконне полювання, забруднення місць проживання.

Також сьогодні можна відсвяткувати Всесвітній день жонглювання, міжнародний день серфінгу, Всесвітній день теселяції (мистецтва мозаїки).

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святителя Митрофана, Патріарха Константинопольського.

Митрофан жив у часи імператора Костянтина Великого, при якому християнство вийшло з підпілля та стало легальною релігією.

Батько Митрофана Дометій походив зі знатного роду. Відійшов від язичництва та увірував у Христа. В той час посилилися гоніння на християн, тож Дометій разом з синами Пробом та Митрофаном поїхали до Візантії. Усі троє були єпископами. Згодом Митрофан познайомився з Костянтином.

На першому Вселенському соборі (Нікейському) Митрофан не був присутнім через похилий вік. Там Костянтин домігся для нього титулу патріарха. Таким чином, Митрофан вважається першим Патріархом Константинопольським.

Іменини 17 червня святкують Митрофан, Єлизар, Зосима, Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа.