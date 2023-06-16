Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, День крокодила. Что еще можно отметить 17 июня

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 39087 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 88469 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 90168 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 221250 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 118286 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 112195 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 336778 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82039 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 133899 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170388 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
1.9м/с
63%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 260487 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 144328 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 99975 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 80418 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 45406 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 221250 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 262354 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 336778 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 327595 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 376527 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 46771 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 81761 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 101305 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 145613 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 73755 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, День крокодила. Что еще можно отметить 17 июня

Киев • УНН

 • 1570953 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Сегодня, 17 июня, отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Был введен Организацией Объединенных Наций в 1995 году. За год до того, именно 17 июня была принята Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, День крокодила. Что еще можно отметить 17 июня

По разным данным на Земле ежегодно безвозвратно теряется около 12 миллионов гектаров земельных участков. Это вместе с засухами приводит к потерям сельскохозяйственной продукции более чем на 40 миллиардов долларов ежегодно. В Африке за последние 40 лет жертвами засух стали более миллиона человек.

Почти 60% земель в Украине поражены эрозией.

Целью Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой является повышение осведомленности общества о потере земель и почв, объединение людей и правительств для решения экологической проблемы путем охраны земли, увеличения плодородия почв и экономии энергетических ресурсов.

17 июня отмечается Всемирный день мусорщика, инициатором которого стал владелец компании по переработке отходов Джон Арвуд. Чтобы привлечь внимание общества к тяжелому труду людей, которые поддерживают чистоту в населенных пунктах, он в 2011 году впервые организовал и профинансировал этот праздник.

Сегодня еще и Всемирный день крокодила. Был основан в 2017 году Коалицией по изучению крокодилов с целью привлечения внимания к проблеме исчезновения крокодилов и аллигаторов на планете из-за урбанизации, противозаконной охоты, загрязнения мест обитания.

Также сегодня можно отпраздновать Всемирный день жонглирования, международный день серфинга, Всемирный день теселяции (искусства мозаики).

По церковному календарю сегодня День памяти святителя Митрофана, Патриарха Константинопольского.

Митрофан жил во времена императора Константина Великого, при котором христианство вышло из подполья и стало легальной религией.

Отец Митрофана Дометий происходил из знатного рода. Отошел от язычества и уверовал во Христа. В то время усилились гонения на христиан, поэтому Дометий вместе с сыновьями Пробом и Митрофаном поехали в Византию. Все трое были епископами. Впоследствии Митрофан познакомился с Константином.

На первом Вселенском соборе (Никейском) Митрофан не присутствовал из-за преклонного возраста. Там Константин добился для него титула патриарха. Таким образом, Митрофан считается первым Патриархом Константинопольским.

Именины 17 июня празднуют Митрофан, Елизар, Зосима, Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН Lite
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,480.77