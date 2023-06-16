Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, День крокодила. Что еще можно отметить 17 июня

По разным данным на Земле ежегодно безвозвратно теряется около 12 миллионов гектаров земельных участков. Это вместе с засухами приводит к потерям сельскохозяйственной продукции более чем на 40 миллиардов долларов ежегодно. В Африке за последние 40 лет жертвами засух стали более миллиона человек.

Почти 60% земель в Украине поражены эрозией.

Целью Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой является повышение осведомленности общества о потере земель и почв, объединение людей и правительств для решения экологической проблемы путем охраны земли, увеличения плодородия почв и экономии энергетических ресурсов.

17 июня отмечается Всемирный день мусорщика, инициатором которого стал владелец компании по переработке отходов Джон Арвуд. Чтобы привлечь внимание общества к тяжелому труду людей, которые поддерживают чистоту в населенных пунктах, он в 2011 году впервые организовал и профинансировал этот праздник.

Сегодня еще и Всемирный день крокодила. Был основан в 2017 году Коалицией по изучению крокодилов с целью привлечения внимания к проблеме исчезновения крокодилов и аллигаторов на планете из-за урбанизации, противозаконной охоты, загрязнения мест обитания.

Также сегодня можно отпраздновать Всемирный день жонглирования, международный день серфинга, Всемирный день теселяции (искусства мозаики).

По церковному календарю сегодня День памяти святителя Митрофана, Патриарха Константинопольского.

Митрофан жил во времена императора Константина Великого, при котором христианство вышло из подполья и стало легальной религией.

Отец Митрофана Дометий происходил из знатного рода. Отошел от язычества и уверовал во Христа. В то время усилились гонения на христиан, поэтому Дометий вместе с сыновьями Пробом и Митрофаном поехали в Византию. Все трое были епископами. Впоследствии Митрофан познакомился с Константином.

На первом Вселенском соборе (Никейском) Митрофан не присутствовал из-за преклонного возраста. Там Константин добился для него титула патриарха. Таким образом, Митрофан считается первым Патриархом Константинопольским.

Именины 17 июня празднуют Митрофан, Елизар, Зосима, Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа.