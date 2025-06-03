Всесвітній день сидру та День засобів захисту від комах: що ще святкують 3 червня

Сьогодні, 3 червня, відзначається Всесвітній день сидру та День засобів захисту від комах. Також віряни вшановують пам’ять святого мученика Лукиліяна і тих, хто з ним, пише УНН.

Всесвітній день сидру

Цей день відзначається задля вшанування історії та культури приготування та вживання сидру в усьому світі. Сидр є ферментованим напоєм, який виготовляється з яблук або інших фруктів. Його споживають у багатьох країнах протягом століть. Цей день є нагодою відзначити різноманітність сидру та яблучних напоїв, які існують у всьому світі.

День засобів захисту від комах

Метою цього відзначення цього дня є привернути увагу до важливості використання засобів від комах для запобігання хворобам, які вони розносять. Цей день є нагадуванням про те, що багато комах, таких як комарі та кліщі, можуть переносити такі хвороби, як вірус Західного Нілу, хвороба Лайма та вірус Зіка. Використання репелентів може зменшить ризик зараження цими хворобами, а також захистить від укусів.

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Всесвітній тиждень серцевого ритму

Він продовжується протягом семи днів, з вівторка першого повного тижня червня. Ініціатором його запровадження у 2002 році став Альянс аритмії. Він об’єднує лікарів, благодійні організації, політиків та людей, які страждають від захворювань серця та судинної системи. Мета – запровадження інновацій у сфері лікування порушень серцевого ритму.

Всесвітній день клишоногості

День клишоногості співпадає з датою народження іспанського ортопеда Ігнасіо Понсеті, який винайшов метод корекції деформації стопи, а саме гіпсування. Наразі методика активно використовується у медицині з метою повного або часткового усунення ознак деформації ніг.

День народження парашута

3 червня 1785 року французький винахідник Франсуа Бланшар показав Лондону розроблений ним парашут. Завдяки цьому приладу вдалося безпечно приземлити собаку. Через рік Бланшар знову повторив експеримент, але тепер у ньому брав участь баран.

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День велосипедиста

Цей день пов’язаний зі зростанням популярності велосипедів. Свято було запроваджене 12 квітня 2018 року ООН за пропозицією соціолога Лешека Сібільського. Документ підтримало 56 країн.

Юдейське релігійне свято Шавуот

Щорічно 6 сівана (єврейський календар) юдеї відзначають релігійне свято Шавуот. Згідно з григоріанським календарем у 2025 році дата святкування припадає на 3 червня. Свято триває з вечора 3 червня до вечора 4 червня.

Шавуот відзначають через 50 днів після другого дня Песаха, і воно пов’язане з даруванням Тори на горі Синай. Традиційно в цей день вивчають Тору, їдять молочні страви та прикрашають оселю зеленню.

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Спомин святого мученика Лукиліяна і тих, хто з ним

Віряни відзначають день пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, хто з ним. Цей чоловік жив в місті Нікомідія, де спершу був жерцем та служителем ідолів. Однак, чоловік змінив своє ставлення до релігії і почав проповідувати християнство. Разом зі своїми товаришами був жорстоко закатований.