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Комарі несуть вірус Західного Нілу далі на північ: його вперше зафіксували у Британії

Київ • УНН

 • 462 перегляди

У Великій Британії вперше виявили вірус Західного Нілу у місцевих комарів. Поширенню хвороби сприяє зміна клімату, яка дозволяє комахам переносити вірус у нові регіони.

Комарі несуть вірус Західного Нілу далі на північ: його вперше зафіксували у Британії

У Великій Британії у місцевих комарів вперше виявили вірус Західного Нілу. Поширенню хвороби сприяє зміна клімату, внаслідок якої комахи переносять вірус у нові регіони. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Про те, що британські науковці вперше виявили вірус Західного Нілу у комарів на території Великої Британії, повідомило Агентство з охорони здоров’я країни (UKHSA), зазначивши, що загальний ризик для населення залишається "дуже низьким".

Збудника виявили у фрагментах комарів, зібраних у ставках поблизу міста Ретфорд у графстві Ноттінгемшир у 2023 році. Аналіз проводився в межах спільної програми UKHSA та Агентства з охорони здоров’я тварин і рослин країни (APHA).

"Хоча це перше виявлення вірусу Західного Нілу у комарів у Великій Британії, це не є несподіванкою, оскільки вірус вже широко поширений у Європі", - зазначила доктор Міра Чанд, заступниця директора з питань здоров’я подорожуючих та інфекцій в UKHSA.

Як передається та розповсюджується вірус

Вірус Західного Нілу передається через укуси комарів, які попередньо інфікувалися, кусаючи птахів. Він є ендемічним у частинах Африки, Азії, Південної Америки та Європи. У деяких випадках вірус може спричинити серйозні неврологічні ускладнення у людей.

На території Великої Британії наразі не зареєстровано жодного випадку зараження серед людей, хоча з 2000 року було зафіксовано сім випадків інфікування, пов’язаних із подорожами за кордон.

"Це частина ширшого мінливого ландшафту, де внаслідок зміни клімату хвороби, що переносяться комарами, поширюються на нові території", – пояснив доктор Арран Фоллі, керівник дослідницького проєкту.

За словами експертів, особливе занепокоєння викликає потенційне проникнення до Великої Британії немісцевих видів комарів, зокрема з роду Aedes, які можуть переносити різні вірусні інфекції. Потепління клімату створює умови для їх виживання у північніших широтах.

Комарі переважно розмножуються у стоячій воді, тому британцям радять регулярно прибирати джерела вологи на подвір’ях, використовувати засоби від комах та встановлювати захисні сітки на вікна і ліжка, ідеться у публікації.

Попри поки що поодинокі випадки, британські фахівці, як повідомляє видання, наголошують на важливості моніторингу та готовності реагувати на нові виклики, пов’язані зі зміною клімату та появою нових інфекційних загроз.

Доповнення

Минулого року в Севільї, Іспанія, від вірусу Західного Нілу померли п’ятеро людей, що спричинило хвилю протестів через недостатні заходи з контролю над популяцією комарів.

Денге та чикунгунья невдовзі можуть стати ендемічними в Європі - дослідження15.05.25, 11:01 • 5518 переглядiв

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