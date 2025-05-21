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Комары несут вирус Западного Нила дальше на север: его впервые зафиксировали в Британии

Киев • УНН

 • 428 просмотра

В Великобритании впервые обнаружили вирус Западного Нила у местных комаров. Распространению болезни способствует изменение климата, которое позволяет насекомым переносить вирус в новые регионы.

Комары несут вирус Западного Нила дальше на север: его впервые зафиксировали в Британии

В Великобритании у местных комаров впервые обнаружили вирус Западного Нила. Распространению болезни способствует изменение климата, в результате которого насекомые переносят вирус в новые регионы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

О том, что британские ученые впервые обнаружили вирус Западного Нила у комаров на территории Великобритании, сообщило Агентство по здравоохранению страны (UKHSA), отметив, что общий риск для населения остается "очень низким".

Возбудителя обнаружили во фрагментах комаров, собранных в прудах вблизи города Ретфорд в графстве Ноттингемшир в 2023 году. Анализ проводился в рамках совместной программы UKHSA и Агентства по здравоохранению животных и растений страны (APHA).

"Хотя это первое выявление вируса Западного Нила у комаров в Великобритании, это не является неожиданностью, поскольку вирус уже широко распространен в Европе", - отметила доктор Мира Чанд, заместитель директора по вопросам здоровья путешествующих и инфекций в UKHSA.

Как передается и распространяется вирус

Вирус Западного Нила передается через укусы комаров, которые предварительно инфицировались, кусая птиц. Он является эндемичным в частях Африки, Азии, Южной Америки и Европы. В некоторых случаях вирус может вызвать серьезные неврологические осложнения у людей.

На территории Великобритании пока не зарегистрировано ни одного случая заражения среди людей, хотя с 2000 года было зафиксировано семь случаев инфицирования, связанных с поездками за границу.

"Это часть более широкого меняющегося ландшафта, где в результате изменения климата болезни, переносимые комарами, распространяются на новые территории", – пояснил доктор Арран Фолли, руководитель исследовательского проекта.

По словам экспертов, особое беспокойство вызывает потенциальное проникновение в Великобританию неместных видов комаров, в частности из рода Aedes, которые могут переносить различные вирусные инфекции. Потепление климата создает условия для их выживания в более северных широтах.

Комары преимущественно размножаются в стоячей воде, поэтому британцам советуют регулярно убирать источники влаги во дворах, использовать средства от насекомых и устанавливать защитные сетки на окна и кровати, говорится в публикации.

Несмотря на пока единичные случаи, британские специалисты, как сообщает издание, отмечают важность мониторинга и готовности реагировать на новые вызовы, связанные с изменением климата и появлением новых инфекционных угроз.

Дополнение

В прошлом году в Севилье, Испания, от вируса Западного Нила умерли пять человек, что вызвало волну протестов из-за недостаточных мер по контролю над популяцией комаров.

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Алена Уткина

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