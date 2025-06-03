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Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия
2 июня, 18:59 • 23319 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

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Всемирный день сидра и День средств защиты от насекомых: что еще празднуют 3 июня

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Сегодня отмечаем Всемирный день сидра и День средств защиты от насекомых. Также чтят память мученика Лукилияна и тех, кто с ним.

Всемирный день сидра и День средств защиты от насекомых: что еще празднуют 3 июня

Сегодня, 3 июня, отмечается Всемирный день сидра и День средств защиты от насекомых. Также верующие чтят память святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним, пишет УНН.

Всемирный день сидра

Этот день отмечается для чествования истории и культуры приготовления и употребления сидра во всем мире. Сидр является ферментированным напитком, который изготавливается из яблок или других фруктов. Его употребляют во многих странах на протяжении веков. Этот день является возможностью отметить разнообразие сидра и яблочных напитков, которые существуют во всем мире.

День средств защиты от насекомых

Целью этого празднования этого дня является привлечь внимание к важности использования средств от насекомых для предотвращения болезней, которые они разносят. Этот день является напоминанием о том, что многие насекомые, такие как комары и клещи, могут переносить такие болезни, как вирус Западного Нила, болезнь Лайма и вирус Зика. Использование репеллентов может уменьшить риск заражения этими болезнями, а также защитит от укусов.

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Всемирная неделя сердечного ритма

Он продолжается в течение семи дней, со вторника первой полной недели июня. Инициатором его введения в 2002 году стал Альянс аритмии. Он объединяет врачей, благотворительные организации, политиков и людей, страдающих от заболеваний сердца и сосудистой системы. Цель – внедрение инноваций в сфере лечения нарушений сердечного ритма.

Всемирный день косолапости

День косолапости совпадает с датой рождения испанского ортопеда Игнасио Понсети, который изобрел метод коррекции деформации стопы, а именно гипсования. Сейчас методика активно используется в медицине с целью полного или частичного устранения признаков деформации ног.

День рождения парашюта

3 июня 1785 года французский изобретатель Франсуа Бланшар показал Лондону разработанный им парашют. Благодаря этому прибору удалось безопасно приземлить собаку. Через год Бланшар снова повторил эксперимент, но теперь в нем принимал участие баран.

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День велосипедиста

Этот день связан с ростом популярности велосипедов. Праздник был введен 12 апреля 2018 года ООН по предложению социолога Лешека Сибильского. Документ поддержало 56 стран.

Иудейский религиозный праздник Шавуот

Ежегодно 6 сивана (еврейский календарь) иудеи отмечают религиозный праздник Шавуот. Согласно григорианскому календарю в 2025 году дата празднования приходится на 3 июня. Праздник длится с вечера 3 июня до вечера 4 июня.

Шавуот отмечают через 50 дней после второго дня Песаха, и оно связано с дарованием Торы на горе Синай. Традиционно в этот день изучают Тору, едят молочные блюда и украшают дом зеленью.

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Воспоминание святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним

Верующие отмечают день памяти святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним. Этот человек жил в городе Никомидия, где сначала был жрецом и служителем идолов. Однако, человек изменил свое отношение к религии и начал проповедовать христианство. Вместе со своими товарищами был жестоко замучен.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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