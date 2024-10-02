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Всесвітній день повітряної кульки, День тверезості та боротьби з алкоголізмом, Рош-га-Шана. Що ще можна відзначити 2 жовтня

Всесвітній день повітряної кульки, День тверезості та боротьби з алкоголізмом, Рош-га-Шана. Що ще можна відзначити 2 жовтня

Київ • УНН

 • 117555 перегляди

Першу гумову кульку винайшов у 1824 році під час своїх експериментів з воднем вчений Майкл Фарадей. Йому вдалося з’єднати кілька каучукових деталей у мішечок та накачати його воднем. Масово виробляти повітряні кульки почали на початку ХХ століття.

Сьогодні, другого жовтня, діти та дорослі, які хочуть хоч на мить повернутися у дитинство, можуть відсвяткувати Всесвітній день повітряної кульки, пише УНН.

Першу гумову повітряну кульку винайшов у 1824 році під час своїх експериментів з воднем вчений Майкл Фарадей. Йому вдалося з’єднати кілька каучукових деталей у мішечок та накачати його воднем. Масово виробляти повітряні кульки почали на початку ХХ століття. А у 1931 році Нейлі Тайлотсон виготовив першу повітряну кульку з латексу. Це стало проривом в цій галузі та дозволило виготовляти вироби різної форми.

З 2008 року другого жовтня у багатьох країнах світу відзначають неофіційний День тверезості та боротьби з алкоголізмом.

Дата обрана не випадково — саме 2 жовтня народився Махатма Ганді, який був рішучим противником вживання алкогольних напоїв.

За статистикою, щороку причиною 5% смертей на планеті є вживання алкоголю

Ще одна сьогоднішня подія пов’язана з Махатмою Ганді це Міжнародний день ненасильства, який був започаткований Генеральною асамблеєю ООН у 2007 році.

Махатма Ганді був ідейним натхненником боротьби індійського народу проти британського колоніалізму. Але, при цьому, виступав виключно за ненасильцькі методи боротьби.

Із особою Махатми Ганді, який був переконаним вегетаріанцем, пов’язаний і сьогоднішній Всесвітній день сільськогосподарських тварин. За деякими даними, щороку на Землі заради м’яса ту хутра вбивають до 55 мільярдів особин свійських тварин.

Також друге жовтня називають Днем народження електронної пошти.

У 1965 році працівники технологічного інституту Массачусетсу розробили на базі операційної платформи CTSS програму MAIL. За допомогою програми користувачі одного "головного" комп’ютера могли обмінюватися короткими повідомленнями.

У 1971 році програміст Рей Томлінсон розробив програму, яка працювала на основі алгоритму CypNet та вміла відправляти повідомлення на віддалені "машини".

Після виходу цієї програми Томлінсон розробив систему електронних адрес, відповідно до якої кожному користувачу комп’ютера надавалася індивідуальна адреса, яку складалася з його імені та назви комп’ютера. Розділялися ці складові символом @.

Своє професійне свято у багатьох країнах світу сьогодні відзначають медики-урологи.

Вважається, що урологія як окремий напрямок у медицині з’явилася у 1588 році. Самі тоді іспанець Франциско Діас надрукував свою монографію, яка розкривала існуючі на той момент методи боротьби з урологічними захворюваннями.

Ще сьогодні Міжнародний день соціального педагога.

Зараз професія соціального педагога затребувана і виділена в окрему категорію системи освіти. Багато успішних людей, які раніше вважалися важкими підлітками, зуміли знайти своє місце у житті саме завдяки соціальним педагогам.

Сьогодні, другого жовтня, починається святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана.

За єврейським місячно-сонячним календарем припадає на перше та друге число місяця тішрей, і не має фіксованої дати. Зазвичай Рош га-Шана відзначається у другій половині вересня – на початку жовтня. Тож, завтра, євреї відзначать початок 5785 року від створення світу.

Вважається, що в Рош га-Шана Бог визначає долю людини на наступний рік, проте це рішення не остаточне і протягом наступних десяти днів може бути змінене. З початком нового року починаються десять днів каяття, які тривають до свята Йом-Кіппур.

У Рош га-Шана обов’язково сурмлять у шофар - єврейський ритуальний музичний інструмент, зроблений з рогу тварини, гра на якому являє собою одну із заповідей Тори.

Свято супроводжується особливою сімейною трапезою. На столі обов’язко мають бути цибуля-порей, буряк, фініки, морква, гранат. Саме ці продукти символізують певні хороші речі, і, споживаючи їх, необхідно промовляти певні бажання.

Також на столі має бути круглий хліб хала та гефілте-фіш – фарширована риба. На тарілці з рибою обов’язково має бути її голова, яка символізує Голову року.

На Рош га-Шана до Умані вже традиційно приїжджають паломники-хасиди, яких цього року прибуло більше 14 тисяч.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Кипріяна та Юстини.

Киприян жив у ІІІ столітті в Антіохії і був язичницьким жерцем. Юстина теж жила в Антіохії, але була християнкою.

За переказом, один юнак, який хотів одружитися на Юстині, попросив Кипріяна зачарувати. Однак, молитви Юстини, яка не хотіла заміж, виявилися сильнішими за чари жерця.

Дивлячись на дівчину, Кипріян і сам увірував у Господа. Він прийняв хрещення та почав проповідувати.

Коли у Римській імперії посилилися гоніння на християн Кипріяна та Юстину схопили, жорстоко катували і стратили.

Іменини 2 жовтня святкують Костянтин, Петро, Федір, Степан, Юстина.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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makhatma-handiМахатма Ганді
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй

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