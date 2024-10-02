Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Сегодня, второго октября, дети и взрослые, которые хотят хоть на мгновение вернуться в детство, могут отпраздновать Всемирный день воздушного шарика, пишет УНН.

Первый резиновый воздушный шарик изобрел в 1824 году во время своих экспериментов с водородом ученый Майкл Фарадей. Ему удалось соединить несколько каучуковых деталей в мешочек и накачать его водородом. Массово производить воздушные шарики начали в начале ХХ века. А в 1931 году Нейли Тайлотсон изготовил первый воздушный шарик из латекса. Это стало прорывом в этой области и позволило изготавливать изделия различной формы.

С 2008 года второго октября во многих странах мира отмечают неофициальный День трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Дата выбрана не случайно - именно 2 октября родился Махатма Ганди, который был решительным противником употребления алкогольных напитков.

По статистике, ежегодно причиной 5% смертей на планете является употребление алкоголя

Еще одно сегодняшнее событие связано с Махатмой Ганди это Международный день ненасилия, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году.

Махатма Ганди был идейным вдохновителем борьбы индийского народа против британского колониализма. Но, при этом, выступал исключительно за ненасильственные методы борьбы.

С личностью Махатмы Ганди, который был убежденным вегетарианцем, связан и сегодняшний Всемирный день сельскохозяйственных животных. По некоторым данным, ежегодно на Земле ради мяса и меха убивают до 55 миллиардов особей домашних животных.

Также второе октября называют Днем рождения электронной почты.

В 1965 году работники технологического института Массачусетса разработали на базе операционной платформы CTSS программу MAIL. С помощью программы пользователи одного "главного" компьютера могли обмениваться короткими сообщениями.

В 1971 году программист Рэй Томлинсон разработал программу, которая работала на основе алгоритма CypNet и умела отправлять сообщения на удаленные "машины".

После выхода этой программы Томлинсон разработал систему адресов электронной почты, в соответствии с которой каждому пользователю компьютера был предоставлен индивидуальный адрес, состоящий из его имени и названия компьютера. Разделялись эти составляющие символом @.

Свой профессиональный праздник во многих странах мира сегодня отмечают медики-урологи.

Считается, что урология как отдельное направление в медицине появилась в 1588 году. Сами тогда испанец Франциско Диас напечатал свою монографию, которая раскрывала существующие на тот момент методы борьбы с урологическими заболеваниями.

Еще сегодня Международный день социального педагога.

Сейчас профессия социального педагога востребована и выделена в отдельную категорию системы образования. Многие успешные люди, которые раньше считались трудными подростками, сумели найти свое место в жизни именно благодаря социальным педагогам.

Сегодня, второго октября, начинается празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана.

По еврейскому лунно-солнечному календарю приходится на первое и второе число месяца тишрей, и не имеет фиксированной даты. Обычно Рош ха-Шана отмечается во второй половине сентября - начале октября. Поэтому, завтра, евреи отметят начало 5785 года от сотворения мира.

Считается, что в Рош ха-Шана Бог определяет судьбу человека на следующий год, однако это решение не окончательное и в течение следующих десяти дней может быть изменено. С началом нового года начинаются десять дней раскаяния, которые продолжаются до праздника Йом-Киппур.

В Рош ха-Шана обязательно трубят в шофар - еврейский ритуальный музыкальный инструмент, сделанный из рога животного, игра на котором представляет собой одну из заповедей Торы.

Праздник сопровождается особой семейной трапезой. На столе обязательно должны быть лук-порей, свекла, финики, морковь, гранат. Именно эти продукты символизируют определенные хорошие вещи, и, потребляя их, необходимо проговаривать определенные желания.

Также на столе должен быть круглый хлеб хала и гефилте-фиш – фаршированная рыба. На тарелке с рыбой обязательно должна быть ее голова, которая символизирует Голову года.

На Рош ха-Шана уже традиционно приезжают паломники-хасиды, которых в этом году прибыло около 14 тысяч.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Киприана и Иустины.

Киприян жил в ІІІ веке в Антиохии и был языческим жрецом. Иустина тоже жила в Антиохии, но была христианкой.

По преданию, один юноша, который хотел жениться на Юстине, попросил Киприана очаровать. Однако, молитвы Юстины, не желавшей замуж, оказались сильнее чар жреца.

Глядя на девушку, Киприан и сам уверовал в Господа. Он принял крещение и начал проповедовать.

Когда в Римской империи усилились гонения на христиан Киприана и Юстину схватили, жестоко пытали и казнили.

Именины 2 октября празднуют Константин, Петр, Федор, Степан, Юстина.