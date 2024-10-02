Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

ukenru
Эксклюзив
Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров
  •  102201 просмотра

Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров

Эксклюзив
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
  •  143173 просмотра

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Эксклюзив
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
  •  149471 просмотра

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Эксклюзив
Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета
  •  123595 просмотра

Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения
  •  118611 просмотра

Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения

Эксклюзив
Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен
  •  112751 просмотра

Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен

Эксклюзив
Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось
  •  108779 просмотра

Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам
  •  143650 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Эксклюзив
Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп
30 сентября 2024, 14:48  •  115366 просмотра

Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп

Эксклюзив
Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей
30 сентября 2024, 13:40  •  116634 просмотра

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина может и будет создавать лучшие образцы оружия - Зеленский

Украина может и будет создавать лучшие образцы оружия - Зеленский

  •  16539 просмотра
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

  •  41745 просмотра
Украина не пойдет на территориальные компромиссы с россией - Сибига

Украина не пойдет на территориальные компромиссы с россией - Сибига

  •  21083 просмотра
На Николаевщине после обстрела возобновил работу перегон Долинская - Николаев - «Укрзализныця»

На Николаевщине после обстрела возобновил работу перегон Долинская - Николаев - «Укрзализныця»

  •  21705 просмотра
МИД Украины осудил принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях

МИД Украины осудил принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях

  •  16861 просмотра
публикации
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
Эксклюзив

  •  143176 просмотра
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  149474 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

  •  149949 просмотра
Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

  •  143650 просмотра
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

30 сентября 2024, 12:57  •  140492 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

  •  1253 просмотра
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

  •  41745 просмотра
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

1 октября 2024, 03:03  •  112667 просмотра
Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

30 сентября 2024, 17:46  •  100102 просмотра
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября 2024, 03:07  •  115670 просмотра
Актуальное
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 03:07  •  1076 просмотра

Read in English

Первый резиновый шарик изобрел в 1824 году во время своих экспериментов с водородом ученый Майкл Фарадей. Ему удалось соединить несколько каучуковых деталей в мешочек и накачать его водородом. Массово производить воздушные шарики начали в начале ХХ века.

Сегодня, второго октября, дети и взрослые, которые хотят хоть на мгновение вернуться в детство, могут отпраздновать Всемирный день воздушного шарика, пишет УНН.

Первый резиновый воздушный шарик изобрел в 1824 году во время своих экспериментов с водородом ученый Майкл Фарадей. Ему удалось соединить несколько каучуковых деталей в мешочек и накачать его водородом. Массово производить воздушные шарики начали в начале ХХ века. А в 1931 году Нейли Тайлотсон изготовил первый воздушный шарик из латекса. Это стало прорывом в этой области и позволило изготавливать изделия различной формы.

С 2008 года второго октября во многих странах мира отмечают неофициальный День трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Дата выбрана не случайно - именно 2 октября родился Махатма Ганди, который был решительным противником употребления алкогольных напитков.

По статистике, ежегодно причиной 5% смертей на планете является употребление алкоголя

Еще одно сегодняшнее событие связано с Махатмой Ганди это Международный день ненасилия, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году.

Махатма Ганди был идейным вдохновителем борьбы индийского народа против британского колониализма. Но, при этом, выступал исключительно за ненасильственные методы борьбы.

С личностью Махатмы Ганди, который был убежденным вегетарианцем, связан и сегодняшний Всемирный день сельскохозяйственных животных. По некоторым данным, ежегодно на Земле ради мяса и меха убивают до 55 миллиардов особей домашних животных.

Также второе октября называют Днем рождения электронной почты.

В 1965 году работники технологического института Массачусетса разработали на базе операционной платформы CTSS программу MAIL. С помощью программы пользователи одного "главного" компьютера могли обмениваться короткими сообщениями.

В 1971 году программист Рэй Томлинсон разработал программу, которая работала на основе алгоритма CypNet и умела отправлять сообщения на удаленные "машины".

После выхода этой программы Томлинсон разработал систему адресов электронной почты, в соответствии с которой каждому пользователю компьютера был предоставлен индивидуальный адрес, состоящий из его имени и названия компьютера. Разделялись эти составляющие символом @.

Свой профессиональный праздник во многих странах мира сегодня отмечают медики-урологи.

Считается, что урология как отдельное направление в медицине появилась в 1588 году. Сами тогда испанец Франциско Диас напечатал свою монографию, которая раскрывала существующие на тот момент методы борьбы с урологическими заболеваниями.

Еще сегодня Международный день социального педагога.

Сейчас профессия социального педагога востребована и выделена в отдельную категорию системы образования. Многие успешные люди, которые раньше считались трудными подростками, сумели найти свое место в жизни именно благодаря социальным педагогам.

Сегодня, второго октября, начинается празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана.

По еврейскому лунно-солнечному календарю приходится на первое и второе число месяца тишрей, и не имеет фиксированной даты. Обычно Рош ха-Шана отмечается во второй половине сентября - начале октября. Поэтому, завтра, евреи отметят начало 5785 года от сотворения мира.

Считается, что в Рош ха-Шана Бог определяет судьбу человека на следующий год, однако это решение не окончательное и в течение следующих десяти дней может быть изменено. С началом нового года начинаются десять дней раскаяния, которые продолжаются до праздника Йом-Киппур.

В Рош ха-Шана обязательно трубят в шофар - еврейский ритуальный музыкальный инструмент, сделанный из рога животного, игра на котором представляет собой одну из заповедей Торы.

Праздник сопровождается особой семейной трапезой. На столе обязательно должны быть лук-порей, свекла, финики, морковь, гранат. Именно эти продукты символизируют определенные хорошие вещи, и, потребляя их, необходимо проговаривать определенные желания.

Также на столе должен быть круглый хлеб хала и гефилте-фиш – фаршированная рыба. На тарелке с рыбой обязательно должна быть ее голова, которая символизирует Голову года.

На Рош ха-Шана уже традиционно приезжают паломники-хасиды, которых в этом году прибыло около 14 тысяч.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Киприана и Иустины.

Киприян жил в ІІІ веке в Антиохии и был языческим жрецом. Иустина тоже жила в Антиохии, но была христианкой.

По преданию, один юноша, который хотел жениться на Юстине, попросил Киприана очаровать. Однако, молитвы Юстины, не желавшей замуж, оказались сильнее чар жреца.

Глядя на девушку, Киприан и сам уверовал в Господа. Он принял крещение и начал проповедовать.

Когда в Римской империи усилились гонения на христиан Киприана и Юстину схватили, жестоко пытали и казнили.

Именины 2 октября празднуют Константин, Петр, Федор, Степан, Юстина.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
makhatma-gandiМахатма Ганди
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций