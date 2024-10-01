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Более 14 тысяч хасидов прибыли в Умань на празднование Рош ха-Шана

Более 14 тысяч хасидов прибыли в Умань на празднование Рош ха-Шана

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 08:10  •  3688 просмотра

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В Умань прибыло более 14 тысяч паломников-хасидов для празднования иудейского нового года. МИД Украины призвал воздержаться от паломничества из-за военной агрессии России.

В Умань уже прибыло более 14 тысяч паломников-хасидов, которые примут участие в праздновании Рош ха-Шана - иудейского нового года. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины, передает УНН.

"Уже более 14 тысяч паломников прибыли в Умань. Каждый паломник при въезде в город проходит проверку правоохранителями на специальных блокпостах", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Умани Черкасской области заработал особый режим въезда и передвижения по городу из-за прибытия паломников-хасидов на Рош ха-Шана.

МИД Украины призвал хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за военной агрессии России. В случае приезда паломники должны учитывать ограничения военного положения и возможные осложнения пребывания. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество