Более 14 тысяч хасидов прибыли в Умань на празднование Рош ха-Шана
Киев • УНН
В Умань прибыло более 14 тысяч паломников-хасидов для празднования иудейского нового года. МИД Украины призвал воздержаться от паломничества из-за военной агрессии России.
В Умань уже прибыло более 14 тысяч паломников-хасидов, которые примут участие в праздновании Рош ха-Шана - иудейского нового года. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины, передает УНН.
"Уже более 14 тысяч паломников прибыли в Умань. Каждый паломник при въезде в город проходит проверку правоохранителями на специальных блокпостах", - говорится в сообщении.
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В Умани Черкасской области заработал особый режим въезда и передвижения по городу из-за прибытия паломников-хасидов на Рош ха-Шана.
МИД Украины призвал хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за военной агрессии России. В случае приезда паломники должны учитывать ограничения военного положения и возможные осложнения пребывания.