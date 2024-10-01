Понад 14 тисяч хасидів прибули до Умані на святкування Рош га-Шана

До Умані вже прибуло більш ніж 14 тисяч паломників-хасидів, які візьмуть участь у святкування Рош га-Шана - юдейського нового року. Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України, передає УНН.

"Вже більш ніж 14 тисяч паломників прибули до Умані. Кожен прочанин при вʼїзді в місто проходить перевірку правоохоронцями на спеціальних блокпостах", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Умані Черкаської області запрацював особливий режим в'їзду та пересування містом через прибуття паломників-хасидів на Рош га-Шана.

МЗС України закликало хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана через військову агресію росії. У разі приїзду паломники мають враховувати обмеження воєнного стану та можливі ускладнення перебування.