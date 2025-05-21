Всесвітній день медитації та день чаю: що відзначають у світі сьогодні

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”
Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 25414 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 73062 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 140699 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 69258 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 131947 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Ексклюзив
20 травня, 07:47 • 62612 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

20 травня, 05:58 • 204898 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 97705 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 159626 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 110784 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
89%
746мм
Популярнi новини

Жорстоке поводження з літніми людьми? У Мін'юсті США натякнули, що Джилл Байден можуть висунути обвинувачення

20 травня, 18:15 • 8236 перегляди

Санкції можуть відштовхнути росію від мирних переговорів - Рубіо

20 травня, 18:16 • 5058 перегляди

Очільник КМВА звинуватив Кличка у дискредитації ЗСУ та звернувся до СБУ: що відомо

20 травня, 19:10 • 10218 перегляди

Сіміон оскаржує результати виборів президента Румунії у КС через "зовнішнє втручання": Дуров погодився свідчити

20 травня, 20:04 • 4088 перегляди

ISW: путін не планує вести переговори із Зеленським - попри дану Трампу обіцянку

01:23 • 3834 перегляди
Публікації

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 83597 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 140706 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 131952 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

20 травня, 05:58 • 204899 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 171465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Кая Каллас

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 122104 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 88475 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 83980 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 166488 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 168168 перегляди
Актуальне

Залізний купол

Facebook

Північний потік

Фокс Ньюс

The Guardian

Всесвітній день медитації та день чаю: що відзначають у світі сьогодні

Київ • УНН

 • 308 перегляди

21 травня відзначають Міжнародний день чаю, Всесвітній день медитації та День Костянтина і Олени. Чай важливий для економіки, а медитація корисна для здоров'я.

Всесвітній день медитації та день чаю: що відзначають у світі сьогодні

Сьогодні, 21 травня, Міжнародний день чаю та Всесвітній день медитації, передає УНН.

Всесвітній день медитації

Щоб підвищити обізнаність про медитацію та її переваги, Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 грудня Всесвітнім днем​​медитації, нагадуючи про право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я.

Медитація — це давня практика, яка передбачає зосередження уваги на теперішньому моменті. Медитація, що сягає корінням у релігійні, йогічні та світські традиції різних культур, практикується вже тисячі років. Сьогодні вона прийнята в усьому світі, виходить за межі свого духовного походження та стає універсальним інструментом для особистого добробуту та психічного здоров'я.

Найбільш визнане визначення медитації зазвичай описує її як практику, під час якої людина використовує такі техніки, як усвідомленість, зосереджена увага або концентроване мислення, для тренування розуму та досягнення стану його ясності, фізичного розслаблення та емоційного спокою й рівноваги.

Існують різні види медитації, кожен з яких пропонує унікальні підходи до досягнення спокою, ясності та балансу. Дослідження вказують на здатність медитацій знижувати стрес, покращувати фокус й емоційний баланс, а також покращувати якість сну.

Окрім того, медитації допомагають покращити фізичне здоровя.

Поради психологині: як підтримати психічне здоров’я в умовах стресу07.04.25, 11:51 • 172000 переглядiв

Міжнародний день чаю

Витоки чаю сягають понад 5000 років у минуле, але його внесок у здоров'я, культуру та соціально-економічний розвиток залишається актуальним і сьогодні. Чай зараз вирощують у дуже локалізованих районах, і підтримує понад 13 мільйонів людей, включаючи дрібних фермерів та їхні домогосподарства, чиє існування залежить  залежать від чайного сектору.

Міжнародний день чаю – це можливість відзначити культурну спадщину, користь для здоров'я та економічне значення чаю, водночас працюючи над тим, щоб зробити його виробництво сталим "від поля до чашки".

Час для теплого чаю: 4 простих та ароматних рецепти09.05.25, 14:58 • 5083 перегляди

Окрім того, сьогодні День пам’яті святих рівноапостольних Костянтина і Олени.

В цей день православна Церква вшановує пам'ять Костянтина Великого та його матері Олени, які відіграли вирішальну роль щодо поширення християнства та змінили політичну ситуацію в Римській імперії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоЗдоров'я
Організація Об'єднаних Націй
Brent
$66.36
Bitcoin
$106,841.10
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$36.98
Золото
$3,304.15
Ethereum
$2,541.42