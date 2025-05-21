Всесвітній день медитації та день чаю: що відзначають у світі сьогодні

Сьогодні, 21 травня, Міжнародний день чаю та Всесвітній день медитації, передає УНН.

Всесвітній день медитації

Щоб підвищити обізнаність про медитацію та її переваги, Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 грудня Всесвітнім днем​​медитації, нагадуючи про право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я.

Медитація — це давня практика, яка передбачає зосередження уваги на теперішньому моменті. Медитація, що сягає корінням у релігійні, йогічні та світські традиції різних культур, практикується вже тисячі років. Сьогодні вона прийнята в усьому світі, виходить за межі свого духовного походження та стає універсальним інструментом для особистого добробуту та психічного здоров'я.

Найбільш визнане визначення медитації зазвичай описує її як практику, під час якої людина використовує такі техніки, як усвідомленість, зосереджена увага або концентроване мислення, для тренування розуму та досягнення стану його ясності, фізичного розслаблення та емоційного спокою й рівноваги.

Існують різні види медитації, кожен з яких пропонує унікальні підходи до досягнення спокою, ясності та балансу. Дослідження вказують на здатність медитацій знижувати стрес, покращувати фокус й емоційний баланс, а також покращувати якість сну.

Окрім того, медитації допомагають покращити фізичне здоровя.

Поради психологині: як підтримати психічне здоров’я в умовах стресу

Міжнародний день чаю

Витоки чаю сягають понад 5000 років у минуле, але його внесок у здоров'я, культуру та соціально-економічний розвиток залишається актуальним і сьогодні. Чай зараз вирощують у дуже локалізованих районах, і підтримує понад 13 мільйонів людей, включаючи дрібних фермерів та їхні домогосподарства, чиє існування залежить залежать від чайного сектору.

Міжнародний день чаю – це можливість відзначити культурну спадщину, користь для здоров'я та економічне значення чаю, водночас працюючи над тим, щоб зробити його виробництво сталим "від поля до чашки".

Час для теплого чаю: 4 простих та ароматних рецепти

Окрім того, сьогодні День пам’яті святих рівноапостольних Костянтина і Олени.

В цей день православна Церква вшановує пам'ять Костянтина Великого та його матері Олени, які відіграли вирішальну роль щодо поширення християнства та змінили політичну ситуацію в Римській імперії.