Всемирный день медитации и день чая: что отмечают в мире сегодня

Сегодня, 21 мая, Международный день чая и Всемирный день медитации, передает УНН.

Всемирный день медитации

Чтобы повысить осведомленность о медитации и ее преимуществах, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 декабря Всемирным днем ​​медитации, напоминая о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья.

Медитация — это древняя практика, которая предполагает сосредоточение внимания на настоящем моменте. Медитация, уходящая корнями в религиозные, йогические и светские традиции разных культур, практикуется уже тысячи лет. Сегодня она принята во всем мире, выходит за пределы своего духовного происхождения и становится универсальным инструментом для личного благополучия и психического здоровья.

Наиболее признанное определение медитации обычно описывает ее как практику, во время которой человек использует такие техники, как осознанность, сосредоточенное внимание или концентрированное мышление, для тренировки ума и достижения состояния его ясности, физического расслабления и эмоционального спокойствия и равновесия.

Существуют разные виды медитации, каждый из которых предлагает уникальные подходы к достижению спокойствия, ясности и баланса. Исследования указывают на способность медитаций снижать стресс, улучшать фокус и эмоциональный баланс, а также улучшать качество сна.

Кроме того, медитации помогают улучшить физическое здоровье.

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Международный день чая

Истоки чая уходят более чем на 5000 лет в прошлое, но его вклад в здоровье, культуру и социально-экономическое развитие остается актуальным и сегодня. Чай сейчас выращивают в очень локализованных районах, и поддерживает более 13 миллионов человек, включая мелких фермеров и их домохозяйства, чье существование зависит зависят от чайного сектора.

Международный день чая – это возможность отметить культурное наследие, пользу для здоровья и экономическое значение чая, в то же время работая над тем, чтобы сделать его производство устойчивым "от поля до чашки".

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Кроме того, сегодня День памяти святых равноапостольных Константина и Елены.

В этот день православная Церковь чтит память Константина Великого и его матери Елены, которые сыграли решающую роль в распространении христианства и изменили политическую ситуацию в Римской империи.