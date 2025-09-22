Всесвітній день боротьби з надмірною денною сонливістю та день носорогів: що ще відзначають сьогодні

$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
"Захистимо кожен сантиметр ЄС": в Єврокомісії оцінили ймовірність початку Третьої світової
21 вересня, 17:24
"Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю": Макрон відповів Трампу на вимогу запровадити мита проти КНР
21 вересня, 17:53
Зеленський анонсував "дуже напружений тиждень дипломатії": Генасамблея ООН і саміт щодо викрадених росією дітей
21 вересня, 18:15
На Львівщині пролунав вибух: що відомо
21:57
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА
22:15
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені
20 вересня, 18:15
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 08:41
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
20 вересня, 04:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
19 вересня, 14:24
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
19 вересня, 14:24
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
19 вересня, 14:03
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
19 вересня, 10:57
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
19 вересня, 10:18
Всесвітній день боротьби з надмірною денною сонливістю та день носорогів: що ще відзначають сьогодні

Київ • УНН

 • 82 перегляди

22 вересня відзначається Всесвітній день боротьби з нарколепсією, заснований у 2019 році 24 організаціями. Цього дня також вшановують День партизанської слави України та Всесвітній день носорога, який відзначається з 2011 року.

Всесвітній день боротьби з надмірною денною сонливістю та день носорогів: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 22 вересня відзначається Всесвітній день боротьби  з нарколепсією та носорога, передає УНН. 

Всесвітній день боротьби з нарколепсією

Сьогодні, 22 вересня відзначається Всесвітній день боротьби з нарколепсією. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про нарколепсію у світовому масштабі. Заснований 24 організаціями захисту прав пацієнтів на 6 континентах у 2019 році.

Всесвітній день боротьби з нарколепсією об’єднує міжнародну спільноту хворих на нарколепсію, щоб надихнути на дії, підвищити обізнаність громадськості та почути голоси 3 мільйонів людей, які живуть з нарколепсією у всьому світі. 

Нарколепсія - це розлад сну, який викликає бажання раптово заснути вдень й протистояти йому майже неможливо. Даний розлад, як правило піддається лікування, проте стан все одно може спричиняти серйозні порушення в житті людини й відображатися на працездатності, соціальних стосунках.

Існує чотири основні симптоми нарколепсії, проте у більшості людей не всі вони присутні:

⦁ надмірна денна сонливість. Цей симптом трапляється з усіма хворими на нарколепсію. Люди з нарколепсією часто описують це як "напади сну";

⦁ раптова м'язова слабкість. Це може мати легкі наслідки, вражаючи одну сторону вашого тіла або лише легку м’язову слабкість;

⦁ галюцинації, пов'язані зі сном. Вони трапляються відразу після засинання або безпосередньо перед пробудженням; 

⦁ сонний параліч. Коли у вас є цей симптом, ви прокидаєтеся — іноді повністю, але не завжди — буває не можете рухатися. 

Немедикаментозні методи лікування нарколепсії включають, зокрема:

◦ регулярний ритм сну-неспання;

◦ дрімати протягом 10–20 хвилин (один або кілька разів при

нарколепсії);

◦ фізична активність;

◦ дієта (часовий режим, споживання малої кількості кофеїну та вуглеводів, особливо при нарколепсії);

◦ поради щодо професійної діяльності;

◦ психотерапія підтримки за показаннями.

День партизанської слави України

У 2001 році указом Президента України було встановлено День партизанської слави, який відзначається 22 вересня на підтримку ініціативи ветеранів війни та з метою всенародного вшанування подвигу партизанів і підпільників у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, увічнення їх пам'яті.

Так, військам Гітлера на окупованій території 6,2 тис. партизанських загонів та підпільних груп, які налічували близько мільйона людей, завдали відчутних ударів сприяючи просуванню частин та з'єднань радянської армії на захід. 

Дослідження виявило: третина онкохворих страждають від втоми навіть через роки після терапії07.08.25, 19:00 • 3403 перегляди

Всесвітній день боротьби з хронічним мієлоїдним лейкозом

Міжнародний день обізнаності  про хронічний мієлоїдний лейкоз був започаткований спільнотою пацієнтів у 2008 році.

Число 22 символізує генетичну зміну хромосом 9 та 22, яка є причиною хронічного мієлоїдного лейкозу.

З 2011 року світова спільнота об’єднується, щоб відзначити "Всесвітній день ХМЛ" 22 вересня. Сьогодні пацієнти з усього світу збираються разом, щоб підвищити обізнаність про свої потреби серед широкої громадськості, політиків та медичних працівників у всьому світі.

Хронічний мієлоїдний лейкоз  належить до групи мієлопроліферативних захворювань (рідкісних злоякісних захворювань крові). 

Хвороба виникає через випадкову хромосомну поломку, яка відбувається в стовбуровій клітині. Стовбурові клітини можуть диференціювати в різні види клітин, які виконують свої функції в організмі людини, в тому числі й в формені елементи крові. 

Хронічний мієлоїдний лейкоз займає третє місце серед онкогематологічних захворювань.

Всесвітній день троянди

Всесвітній день троянди, який щорічно відзначається 22 вересня, – це день, присвячений поширенню любові, надії та радості серед онкохворих. Цей день має величезне значення для підвищення обізнаності про труднощі, з якими стикаються ті, хто бореться з раком, а також для заохочення людей до підтримки та доброти.

Символ троянди, з її ніжною красою та силою, служить нагадуванням про надію, стійкість та обіцянку кращих днів для онкохворих у всьому світі.

Всесвітній день носорога

Всесвітній день носорога відзначається щороку 22 вересня. Цей день надає благодійним організаціям, неурядовим організаціям, зоопаркам та громадськості можливість вшанувати пам'ять носорогів по-своєму.

Всесвітній день носорога - це день усвідомлення важливості всіх п’яти видів носорогів та роботи, яка проводиться для їх порятунку.  Він відзначається з  2011 року. 

Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку21.09.25, 15:26 • 19698 переглядiв

Анна Мурашко

Суспільство
благодійність
Україна