Всемирный день борьбы с чрезмерной дневной сонливостью и день носорогов: что еще отмечают сегодня
22 сентября отмечается Всемирный день борьбы с нарколепсией, основанный в 2019 году 24 организациями. В этот день также отмечают День партизанской славы Украины и Всемирный день носорога, который отмечается с 2011 года.
Всемирный день борьбы с нарколепсией
Сегодня, 22 сентября, отмечается Всемирный день борьбы с нарколепсией. Этот день посвящен повышению осведомленности о нарколепсии в мировом масштабе. Основан 24 организациями по защите прав пациентов на 6 континентах в 2019 году.
Всемирный день борьбы с нарколепсией объединяет международное сообщество больных нарколепсией, чтобы вдохновить на действия, повысить осведомленность общественности и услышать голоса 3 миллионов людей, живущих с нарколепсией во всем мире.
Нарколепсия — это расстройство сна, которое вызывает желание внезапно заснуть днем, и противостоять ему почти невозможно. Данное расстройство, как правило, поддается лечению, однако состояние все равно может вызывать серьезные нарушения в жизни человека и отражаться на работоспособности, социальных отношениях.
Существует четыре основных симптома нарколепсии, однако у большинства людей не все они присутствуют:
⦁ чрезмерная дневная сонливость. Этот симптом встречается у всех больных нарколепсией. Люди с нарколепсией часто описывают это как "приступы сна";
⦁ внезапная мышечная слабость. Это может иметь легкие последствия, поражая одну сторону вашего тела или лишь легкую мышечную слабость;
⦁ галлюцинации, связанные со сном. Они случаются сразу после засыпания или непосредственно перед пробуждением;
⦁ сонный паралич. Когда у вас есть этот симптом, вы просыпаетесь — иногда полностью, но не всегда — бывает, не можете двигаться.
Немедикаментозные методы лечения нарколепсии включают, в частности:
◦ регулярный ритм сна-бодрствования;
◦ дремать в течение 10–20 минут (один или несколько раз при
нарколепсии);
◦ физическая активность;
◦ диета (временной режим, потребление малого количества кофеина и углеводов, особенно при нарколепсии);
◦ советы по профессиональной деятельности;
◦ психотерапия поддержки по показаниям.
День партизанской славы Украины
В 2001 году указом Президента Украины был установлен День партизанской славы, который отмечается 22 сентября в поддержку инициативы ветеранов войны и с целью всенародного чествования подвига партизан и подпольщиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, увековечения их памяти.
Так, войскам Гитлера на оккупированной территории 6,2 тыс. партизанских отрядов и подпольных групп, насчитывавших около миллиона человек, нанесли ощутимые удары, способствуя продвижению частей и соединений советской армии на запад.
Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом
Международный день осведомленности о хроническом миелоидном лейкозе был учрежден сообществом пациентов в 2008 году.
Число 22 символизирует генетическое изменение хромосом 9 и 22, которое является причиной хронического миелоидного лейкоза.
С 2011 года мировое сообщество объединяется, чтобы отметить "Всемирный день ХМЛ" 22 сентября. Сегодня пациенты со всего мира собираются вместе, чтобы повысить осведомленность о своих потребностях среди широкой общественности, политиков и медицинских работников во всем мире.
Хронический миелоидный лейкоз относится к группе миелопролиферативных заболеваний (редких злокачественных заболеваний крови).
Болезнь возникает из-за случайной хромосомной поломки, которая происходит в стволовой клетке. Стволовые клетки могут дифференцироваться в различные виды клеток, которые выполняют свои функции в организме человека, в том числе и в форменные элементы крови.
Хронический миелоидный лейкоз занимает третье место среди онкогематологических заболеваний.
Всемирный день розы
Всемирный день розы, который ежегодно отмечается 22 сентября, – это день, посвященный распространению любви, надежды и радости среди онкобольных. Этот день имеет огромное значение для повышения осведомленности о трудностях, с которыми сталкиваются те, кто борется с раком, а также для поощрения людей к поддержке и доброте.
Символ розы, с ее нежной красотой и силой, служит напоминанием о надежде, стойкости и обещании лучших дней для онкобольных во всем мире.
Всемирный день носорога
Всемирный день носорога отмечается ежегодно 22 сентября. Этот день предоставляет благотворительным организациям, неправительственным организациям, зоопаркам и общественности возможность почтить память носорогов по-своему.
Всемирный день носорога — это день осознания важности всех пяти видов носорогов и работы, которая проводится для их спасения. Он отмечается с 2011 года.
