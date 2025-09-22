Всемирный день борьбы с чрезмерной дневной сонливостью и день носорогов: что еще отмечают сегодня

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 19506 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 35238 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 49567 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 48822 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 54283 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 78605 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 86223 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 63543 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58502 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 51222 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярные новости
В Кировоградской области задержали стрелка, ранившего двух полицейских21 сентября, 17:09 • 4710 просмотра
"Защитим каждый сантиметр ЕС": в Еврокомиссии оценили вероятность начала Третьей мировой21 сентября, 17:24 • 4992 просмотра
"Мы будем проводить собственную дипломатию в отношении Китая": Макрон ответил Трампу на требование ввести пошлины против КНР21 сентября, 17:53 • 2912 просмотра
На Львовщине прогремел взрыв: что известноPhoto21:57 • 4596 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА22:15 • 3902 просмотра
публикации
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 49567 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 35545 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 78605 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 86223 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 93345 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Крым
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 71759 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 93341 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 42611 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 42133 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 43695 просмотра
Актуальное
МиГ-31
YouTube
Еврофайтер Тайфун
Ил-18
Беспилотный летательный аппарат

Всемирный день борьбы с чрезмерной дневной сонливостью и день носорогов: что еще отмечают сегодня

Киев • УНН

 • 20 просмотра

22 сентября отмечается Всемирный день борьбы с нарколепсией, основанный в 2019 году 24 организациями. В этот день также отмечают День партизанской славы Украины и Всемирный день носорога, который отмечается с 2011 года.

Всемирный день борьбы с чрезмерной дневной сонливостью и день носорогов: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 22 сентября, отмечается Всемирный день борьбы с нарколепсией и носорога, передает УНН.

Всемирный день борьбы с нарколепсией

Сегодня, 22 сентября, отмечается Всемирный день борьбы с нарколепсией. Этот день посвящен повышению осведомленности о нарколепсии в мировом масштабе. Основан 24 организациями по защите прав пациентов на 6 континентах в 2019 году.

Всемирный день борьбы с нарколепсией объединяет международное сообщество больных нарколепсией, чтобы вдохновить на действия, повысить осведомленность общественности и услышать голоса 3 миллионов людей, живущих с нарколепсией во всем мире.

Нарколепсия — это расстройство сна, которое вызывает желание внезапно заснуть днем, и противостоять ему почти невозможно. Данное расстройство, как правило, поддается лечению, однако состояние все равно может вызывать серьезные нарушения в жизни человека и отражаться на работоспособности, социальных отношениях.

Существует четыре основных симптома нарколепсии, однако у большинства людей не все они присутствуют:

⦁ чрезмерная дневная сонливость. Этот симптом встречается у всех больных нарколепсией. Люди с нарколепсией часто описывают это как "приступы сна";

⦁ внезапная мышечная слабость. Это может иметь легкие последствия, поражая одну сторону вашего тела или лишь легкую мышечную слабость;

⦁ галлюцинации, связанные со сном. Они случаются сразу после засыпания или непосредственно перед пробуждением;

⦁ сонный паралич. Когда у вас есть этот симптом, вы просыпаетесь — иногда полностью, но не всегда — бывает, не можете двигаться.

Немедикаментозные методы лечения нарколепсии включают, в частности:

◦ регулярный ритм сна-бодрствования;

◦ дремать в течение 10–20 минут (один или несколько раз при

нарколепсии);

◦ физическая активность;

◦ диета (временной режим, потребление малого количества кофеина и углеводов, особенно при нарколепсии);

◦ советы по профессиональной деятельности;

◦ психотерапия поддержки по показаниям.

День партизанской славы Украины

В 2001 году указом Президента Украины был установлен День партизанской славы, который отмечается 22 сентября в поддержку инициативы ветеранов войны и с целью всенародного чествования подвига партизан и подпольщиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, увековечения их памяти.

Так, войскам Гитлера на оккупированной территории 6,2 тыс. партизанских отрядов и подпольных групп, насчитывавших около миллиона человек, нанесли ощутимые удары, способствуя продвижению частей и соединений советской армии на запад.

Исследование показало: треть онкобольных страдают от усталости даже спустя годы после терапии07.08.25, 19:00 • 3403 просмотра

Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом

Международный день осведомленности о хроническом миелоидном лейкозе был учрежден сообществом пациентов в 2008 году.

Число 22 символизирует генетическое изменение хромосом 9 и 22, которое является причиной хронического миелоидного лейкоза.

С 2011 года мировое сообщество объединяется, чтобы отметить "Всемирный день ХМЛ" 22 сентября. Сегодня пациенты со всего мира собираются вместе, чтобы повысить осведомленность о своих потребностях среди широкой общественности, политиков и медицинских работников во всем мире.

Хронический миелоидный лейкоз относится к группе миелопролиферативных заболеваний (редких злокачественных заболеваний крови).

Болезнь возникает из-за случайной хромосомной поломки, которая происходит в стволовой клетке. Стволовые клетки могут дифференцироваться в различные виды клеток, которые выполняют свои функции в организме человека, в том числе и в форменные элементы крови.

Хронический миелоидный лейкоз занимает третье место среди онкогематологических заболеваний.

Всемирный день розы

Всемирный день розы, который ежегодно отмечается 22 сентября, – это день, посвященный распространению любви, надежды и радости среди онкобольных. Этот день имеет огромное значение для повышения осведомленности о трудностях, с которыми сталкиваются те, кто борется с раком, а также для поощрения людей к поддержке и доброте.

Символ розы, с ее нежной красотой и силой, служит напоминанием о надежде, стойкости и обещании лучших дней для онкобольных во всем мире.

Всемирный день носорога

Всемирный день носорога отмечается ежегодно 22 сентября. Этот день предоставляет благотворительным организациям, неправительственным организациям, зоопаркам и общественности возможность почтить память носорогов по-своему.

Всемирный день носорога — это день осознания важности всех пяти видов носорогов и работы, которая проводится для их спасения. Он отмечается с 2011 года.

Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака21.09.25, 15:26 • 19509 просмотров

Анна Мурашко

Общество
благотворительность
Украина