Всемирный день борьбы с чрезмерной дневной сонливостью и день носорогов: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 22 сентября, отмечается Всемирный день борьбы с нарколепсией и носорога, передает УНН.

Всемирный день борьбы с нарколепсией

Сегодня, 22 сентября, отмечается Всемирный день борьбы с нарколепсией. Этот день посвящен повышению осведомленности о нарколепсии в мировом масштабе. Основан 24 организациями по защите прав пациентов на 6 континентах в 2019 году.

Всемирный день борьбы с нарколепсией объединяет международное сообщество больных нарколепсией, чтобы вдохновить на действия, повысить осведомленность общественности и услышать голоса 3 миллионов людей, живущих с нарколепсией во всем мире.

Нарколепсия — это расстройство сна, которое вызывает желание внезапно заснуть днем, и противостоять ему почти невозможно. Данное расстройство, как правило, поддается лечению, однако состояние все равно может вызывать серьезные нарушения в жизни человека и отражаться на работоспособности, социальных отношениях.

Существует четыре основных симптома нарколепсии, однако у большинства людей не все они присутствуют:

⦁ чрезмерная дневная сонливость. Этот симптом встречается у всех больных нарколепсией. Люди с нарколепсией часто описывают это как "приступы сна";

⦁ внезапная мышечная слабость. Это может иметь легкие последствия, поражая одну сторону вашего тела или лишь легкую мышечную слабость;

⦁ галлюцинации, связанные со сном. Они случаются сразу после засыпания или непосредственно перед пробуждением;

⦁ сонный паралич. Когда у вас есть этот симптом, вы просыпаетесь — иногда полностью, но не всегда — бывает, не можете двигаться.

Немедикаментозные методы лечения нарколепсии включают, в частности:

◦ регулярный ритм сна-бодрствования;

◦ дремать в течение 10–20 минут (один или несколько раз при

нарколепсии);

◦ физическая активность;

◦ диета (временной режим, потребление малого количества кофеина и углеводов, особенно при нарколепсии);

◦ советы по профессиональной деятельности;

◦ психотерапия поддержки по показаниям.

День партизанской славы Украины

В 2001 году указом Президента Украины был установлен День партизанской славы, который отмечается 22 сентября в поддержку инициативы ветеранов войны и с целью всенародного чествования подвига партизан и подпольщиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, увековечения их памяти.

Так, войскам Гитлера на оккупированной территории 6,2 тыс. партизанских отрядов и подпольных групп, насчитывавших около миллиона человек, нанесли ощутимые удары, способствуя продвижению частей и соединений советской армии на запад.

Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом

Международный день осведомленности о хроническом миелоидном лейкозе был учрежден сообществом пациентов в 2008 году.

Число 22 символизирует генетическое изменение хромосом 9 и 22, которое является причиной хронического миелоидного лейкоза.

С 2011 года мировое сообщество объединяется, чтобы отметить "Всемирный день ХМЛ" 22 сентября. Сегодня пациенты со всего мира собираются вместе, чтобы повысить осведомленность о своих потребностях среди широкой общественности, политиков и медицинских работников во всем мире.

Хронический миелоидный лейкоз относится к группе миелопролиферативных заболеваний (редких злокачественных заболеваний крови).

Болезнь возникает из-за случайной хромосомной поломки, которая происходит в стволовой клетке. Стволовые клетки могут дифференцироваться в различные виды клеток, которые выполняют свои функции в организме человека, в том числе и в форменные элементы крови.

Хронический миелоидный лейкоз занимает третье место среди онкогематологических заболеваний.

Всемирный день розы

Всемирный день розы, который ежегодно отмечается 22 сентября, – это день, посвященный распространению любви, надежды и радости среди онкобольных. Этот день имеет огромное значение для повышения осведомленности о трудностях, с которыми сталкиваются те, кто борется с раком, а также для поощрения людей к поддержке и доброте.

Символ розы, с ее нежной красотой и силой, служит напоминанием о надежде, стойкости и обещании лучших дней для онкобольных во всем мире.

Всемирный день носорога

Всемирный день носорога отмечается ежегодно 22 сентября. Этот день предоставляет благотворительным организациям, неправительственным организациям, зоопаркам и общественности возможность почтить память носорогов по-своему.

Всемирный день носорога — это день осознания важности всех пяти видов носорогов и работы, которая проводится для их спасения. Он отмечается с 2011 года.

