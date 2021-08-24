Вселенський патріарх Варфоломій попрощався з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Вселенський патріарх Варфоломій попрощався з Україною. Про це повідомив речник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря, передає УНН.
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“Патріарх попрощався з Україною. “Дякую і благословення всім!” — написав Зоря і оприлюднив фото Варфоломія біля авто.
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За словами Зорі, за 4 доби перебування в Україні Патріарх Варфоломій провів 30 заходів - від особистих зустрічей до багатотисячного богослужіння у Святій Софії. Тобто по 7-8 заходів на день.
"Його рівень працездатності - вражає", - резюмував речник ПЦУ.
Додамо
Вселенський патріарх Варфоломій прибув з візитом до Києва 20 серпня. Уже 21 серпня патріарх зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.
Під час зустрічі також були обговорені подальші кроки щодо тіснішої взаємодії України та Вселенського Патріархату.
У той же день у Михайлівському соборі пройшла молитва з Вселенським патріархом Варфоломієм.