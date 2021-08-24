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Вселенский патриарх Варфоломей попрощался с Украиной

Вселенский патриарх Варфоломей попрощался с Украиной

Киев  •  УНН

 • 15762 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей попрощался с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря, передает УНН.

Цитата

"Патриарх попрощался с Украиной. "Благодарю и благословение всем!" - написал Заря и обнародовал фото Варфоломея у авто.

Детали

По словам Зари, за 4 суток пребывания в Украине Патриарх Варфоломей провел 30 мероприятий - от личных встреч до многотысячного богослужения в Святой Софии. То есть по 7-8 мероприятий в день.

"Его уровень трудоспособности - поражает", - резюмировал представитель ПЦУ.

Добавим

Вселенский патриарх Варфоломей прибыл с визитом в Киев 20 августа. Уже 21 августа Патриарх встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время встречи также были обсуждены дальнейшие шаги по более тесному взаимодействию Украины и Вселенского Патриархата.

В тот же день в Михайловском соборе прошла молитва со Вселенским патриархом Варфоломеем.

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