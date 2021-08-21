У Михайлівському соборі пройшла молитва з Вселенським патріархом Варфоломієм
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла подячна молитва (доксологія) з нагоди прибуття до України Вселенського патріарха Варфоломія. Трансляція пройшла на сторінці ПЦУ в Facebook, передає УНН.
Деталі
У програмі візиту Варофоломія подячна молитва (Доксоголія), яка пройшла ранком.
22 серпня патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм проведе літургію у Святій Софії. Початок богослужіння - 9:00.
Що було раніше
Торік у жовтні Президент України та перша леді зустрілися зі Вселенським патріархом Варфоломієм і запросили його до України. Після цього Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що планує відвідати Україну у дні святкування Дня Незалежності у 2021 році.