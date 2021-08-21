У Михайлівському соборі пройшла молитва з Вселенським патріархом Варфоломієм

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У програмі візиту Варофоломія подячна молитва (Доксоголія), яка пройшла ранком.

22 серпня патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм проведе літургію у Святій Софії. Початок богослужіння - 9:00.

Що було раніше

Торік у жовтні Президент України та перша леді зустрілися зі Вселенським патріархом Варфоломієм і запросили його до України. Після цього Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що планує відвідати Україну у дні святкування Дня Незалежності у 2021 році.