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17 березня, 19:38 • 106395 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 140916 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 202143 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 166586 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 163063 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 183118 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151779 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159644 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176293 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221981 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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У Михайлівському соборі пройшла молитва з Вселенським патріархом Варфоломієм

У Михайлівському соборі пройшла молитва з Вселенським патріархом Варфоломієм

Київ • УНН

 • 26575 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла подячна молитва (доксологія) з нагоди прибуття до України Вселенського патріарха Варфоломія. Трансляція пройшла на сторінці ПЦУ в Facebook, передає УНН.

Деталі

У програмі візиту Варофоломія подячна молитва (Доксоголія), яка пройшла ранком. 

22 серпня патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм проведе літургію у Святій Софії. Початок богослужіння - 9:00.

Що було раніше

Торік у жовтні Президент України та перша леді зустрілися зі Вселенським патріархом Варфоломієм і запросили його до України. Після цього Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що планує відвідати Україну у дні святкування Дня Незалежності у 2021 році.

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