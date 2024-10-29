ВР зробила крок до посилення відповідальності юросіб за корупційні правопорушення
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11443 про посилення відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення. Документ запроваджує кримінально-правові заходи щодо компаній за підкуп іноземних посадових осіб.
Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт, яким пропонується запровадження інститут заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за вчинення підкупу іноземних посадових осіб.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Рада з другої спроби прийняла №11443 щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень
За основу проголосувало 268 нардепів.
"Це важливий крок, який наближає нас до членства в ОECD", - додав Железняк.
Доповнення
Верховна Рада повідомляла, що законопроєкту №11443 має на меті посилити боротьбу з підкупом у міжнародних ділових операціях. Документ спрямований на підвищення відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення, що є важливим кроком у зміцненні довіри міжнародної спільноти до України.
Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас наголосив, що законопроєкт запроваджує в Україні інститут заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за вчинення підкупу іноземних посадових осіб.
Це новий інститут для України, проте у таких розвинутих країнах як — США, Франція, Німеччина — це є стандартом. Законопроєкт передбачає запровадження окремої відповідальності юридичних осіб.
Також він встановлює правила застосування заходів кримінально-правового характеру, збільшує розміри штрафів та надає можливість застосування додаткових (нефінансових) заходів, таких як — тимчасові обмеження діяльності юридичних осіб.
Окрім того, зміни до Кримінального процесуального кодексу України регламентують здійснення кримінального провадження щодо застосування цих заходів у спеціальному порядку.