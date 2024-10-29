ВР сделала шаг к усилению ответственности юрлиц за коррупционные правонарушения

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11443 об усилении ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения. Документ вводит уголовно-правовые меры в отношении компаний за подкуп иностранных должностных лиц.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается  введение института мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц за совершение подкупа иностранных должностных лиц.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН

Рада со второй попытки приняла №11443 по приведению в соответствие с международными стандартами ответственности юридических лиц за совершение коррупционных уголовных правонарушений

 написал Железняк.

 За основу проголосовало 268 нардепов.

«Это важный шаг, который приближает нас к членству в ОЭСР», - добавил Железняк.

Дополнение 

Верховная Рада сообщала, что законопроект  №11443  имеет целью усилить борьбу с подкупом в международных деловых операциях.  Документ направлен на повышение ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения, что является важным шагом в укреплении доверия международного сообщества к Украине. 

Председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас подчеркнул, что законопроект вводит в Украине институт мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц за совершение подкупа иностранных должностных лиц.

Это новый институт для Украины, однако в таких развитых странах как - США, Франция, Германия - это является стандартом. Законопроект предусматривает введение отдельной ответственности юридических лиц.

Также он устанавливает правила применения мер уголовно-правового характера, увеличивает размеры штрафов и предоставляет возможность применения дополнительных (нефинансовых) мер, таких как - временные ограничения деятельности юридических лиц.

Кроме того, изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины регламентируют осуществление уголовного производства по применению этих мер в специальном порядке. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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