ВР сделала шаг к усилению ответственности юрлиц за коррупционные правонарушения
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11443 об усилении ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения. Документ вводит уголовно-правовые меры в отношении компаний за подкуп иностранных должностных лиц.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается введение института мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц за совершение подкупа иностранных должностных лиц.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Рада со второй попытки приняла №11443 по приведению в соответствие с международными стандартами ответственности юридических лиц за совершение коррупционных уголовных правонарушений
За основу проголосовало 268 нардепов.
«Это важный шаг, который приближает нас к членству в ОЭСР», - добавил Железняк.
Дополнение
Верховная Рада сообщала, что законопроект №11443 имеет целью усилить борьбу с подкупом в международных деловых операциях. Документ направлен на повышение ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения, что является важным шагом в укреплении доверия международного сообщества к Украине.
Председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас подчеркнул, что законопроект вводит в Украине институт мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц за совершение подкупа иностранных должностных лиц.
Это новый институт для Украины, однако в таких развитых странах как - США, Франция, Германия - это является стандартом. Законопроект предусматривает введение отдельной ответственности юридических лиц.
Также он устанавливает правила применения мер уголовно-правового характера, увеличивает размеры штрафов и предоставляет возможность применения дополнительных (нефинансовых) мер, таких как - временные ограничения деятельности юридических лиц.
Кроме того, изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины регламентируют осуществление уголовного производства по применению этих мер в специальном порядке.